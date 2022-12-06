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新店蛋黃區逾百戶無自來水 建國市場大火導致斷水斷電

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新店區建國路附近111戶陷入沒水可用困境，居民提著裝水的瓶瓶罐罐參與會勘。圖／取自陳永福臉書
新店區建國路附近111戶陷入沒水可用困境，居民提著裝水的瓶瓶罐罐參與會勘。圖／取自陳永福臉書

位於新店蛋黃區的建國市場附近住戶不少，但其中有111戶民眾至今都沒有自來水使用，靠抽取市場地下水，而日前一場大火導致抽水機斷電，陷入缺水困境。新北水利局表示，短期先設法恢復抽水機用電，目前也請新北市場處協助查明附近地號所有權人，協商處理申請自來水。

新店區建國路附近111戶民眾至今沒有自來水可用，過去都使用建國市場內地下水，而日前一旁建國市場一棟3層樓建築2樓廢棄倉庫起火，導致抽水馬達斷電，住戶也因此無水可用，只能去外面接水，引發居民憂心。

在此情況下，新北市議員陳永福、國豐里長顏榮宏、新店區公所、台北自來水事業處、水利局、市場處等昨到場會勘。陳永福表示，日前大火讓居民用水情況雪上加霜，很多居民甚至提著裝水的瓶瓶罐罐參與會勘，感到於心不忍。

陳永福指出，建國段72地號土地謄本顯示「均為市場用地」，供自來水水表設置位置之土地為杜姓、楊姓、王姓，將依法計算持分比例取得土地同意書，讓住戶為委請水電技師向台北自來水事業處申請接裝自來水。

附近鄰居表示，當地雖是市場用地，但很多住戶住在當地許久，過去為了想省錢，因此沒有想特別申裝自來水，才會一直抽地下水使用，如今火災導致斷電，用水也無法抽上來，很是煩惱。

新北水利局表示，要接自來水管的工程技術不難，因為鄰近主幹道，又是新店市區，但就需要所有權人同意，因此後續會請市場處協助查明附近地號所有權人，努力協商地主解決土地問題以利申請接用自來水；目前短期臨時用水，會先由里辦公室協商用戶，先行恢復抽水機用電以利用水需求。

新店區建國路附近111戶陷入沒水可用困境，新北水利局及在地民代們一同會勘。圖／新北水利局提供
新店區建國路附近111戶陷入沒水可用困境，新北水利局及在地民代們一同會勘。圖／新北水利局提供
新店區建國路附近111戶陷入沒水可用困境，居民提著裝水的瓶瓶罐罐參與會勘。圖／取自陳永福臉書
新店區建國路附近111戶陷入沒水可用困境，居民提著裝水的瓶瓶罐罐參與會勘。圖／取自陳永福臉書
新店區建國路附近111戶陷入沒水可用困境，新北水利局及在地民代們一同會勘。圖／新北水利局提供
新店區建國路附近111戶陷入沒水可用困境，新北水利局及在地民代們一同會勘。圖／新北水利局提供

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