議員質疑談交接漏5內容 北市府：不是1次性會議

台北市議員游淑慧指出，北市府昨天與台北市長當選人蔣萬安團隊交接討論時，未提隱藏負債等5項內容。北市府今天表示，不是1次性會議就能完成，市府新團隊成員完備就能啟動。

台北市長柯文哲與蔣萬安5日上午在台北市政府進行市政交流暨交接討論會。柯文哲致詞時表示，交接分府級與局處2部分，並提到就任8年還債約新台幣570億元等內容。

中國國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書（Facebook）發文表示，蔣萬安團隊應小心，遇到未卸任、但大部分市府官員都已離開的團隊，蔣萬安的交接及上任要如履薄冰。

游淑慧說，柯文哲市府團隊昨天列出的24項市政交接內容，她看過資料後傻眼，有漏而不談、避重就輕等問題，包含未提到北市申請舉辦2038年亞運、隱藏負債等5項內容。

她指出，柯文哲在任期最後突然拋出爭取主辦2038年亞運主張，但相關議題卻未出現在此次交接的重大政策內；柯文哲自誇8年還債570億元，卻未提社會住宅計畫可能舉債超過650億元，市府未提相關內容是健忘或禍心？其它還包含商圈振興、東區門戶缺電、悠遊卡市占率萎縮及電子支付的議題。

對此，台北市政府發言人陳智菡表示，市政交接事務繁雜，不是1次性會議就能完成，市府已準備就緒，等新市府團隊成員完備，就可隨時啟動相關會議。

陳智菡說，市府提出24項內容，蔣萬安團隊認為充分，除大項目先移交，柯文哲希望等蔣萬安確定內閣成員後能進行局對局的對接，市府將安排會議協助新團隊。

她指出，市府昨天與蔣萬安討論是大方向，閉門會議內容經雙方幕僚確認，尊重蔣萬安團隊提出包含府級列管清單、北市府急需中央協助事項、各局處未來重大施政計畫，市政交接會議互動良好，蔣萬安團隊後續有需求，都可隨時聯繫。