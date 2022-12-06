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元旦最早曙光在花蓮 北市天文館互動地圖自己查

中央社／ 台北6日電
2023年元旦全台最早曙光則會在上午6時3分出現於花蓮柏南山。示意圖／花蓮縣政府提供
2023年元旦全台最早曙光則會在上午6時3分出現於花蓮柏南山。示意圖／花蓮縣政府提供

2022年進入尾聲，台北市立天文館今天公布，台灣本島今年最後一道陽光將在31日傍晚5時31分許消失於屏東北大武山，2023年元旦全台最早曙光則會在上午6時3分出現於花蓮柏南山。

為了方便民眾以送夕陽、迎曙光慶祝新年，台北市立天文科學教育館精算出今年全國最晚日落及明年最早曙光的時間與地點，在今天發布新聞稿宣布。

天文館指出，明年元旦全台最早曙光在標高3443公尺的花蓮縣柏南山，上午6時3分就可以看見地平線，25分鐘後日出；本島平地最早則在台東縣三仙台嶼，上午6時10分迎曙光。

至於今年最後一道陽光，天文館表示，將會在31日的下午6時11分許消失在太平島；台灣本島則是在標高3092公尺的屏東縣泰武鄉北大武山，下午5時31分日落；平地最晚是高雄西子灣的下午5時26分。

天文館進一步表示，如果想知道自家附近的元旦曙光時間，可以使用「2023年元旦曙光及日出地圖」網站，點擊位置或輸入地點即可知道確切日出時間。

天文館說明，「日出」是指太陽上緣出現在地平線，「曙光」則是地平線與地面景物已可清晰看見的時刻，此時太陽中心點大約還在地平線下6度。

天文館指出，日出與曙光的時間因經緯度不同而異，還會受到海拔高度影響，海拔100公尺處看見的日出大約比平地早1.5分鐘，海拔1000公尺則早約6.5分鐘，海拔4000公尺更早了11.5分鐘。天文館製作的互動地圖已考量此因素。

天文館 元旦 屏東縣

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