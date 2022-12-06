聽新聞
test
0:00 / 0:00
板橋、新莊人注意！新海橋和大漢橋明天起夜間施工 車輛需改道
新北市新海橋和大漢橋，是連接板橋、新莊的重要橋樑，考量汽車道路面多處受損、有多處龜裂且凹凸不平，工務局將在7日晚上10點半至8日早上5點半封閉新海橋施工，8日晚上10點半至9日早上5點半封閉大漢橋新莊中正路往板橋方向匝道，呼籲用路人提前改道。
新北市交大指出，新海橋和大漢橋橫跨大漢溪，是串連板橋、新莊之間的交通要道、十分重要，車流量大且交通繁忙，考量道路有多處受損，市政府將於7日至9日辦理新海橋及大漢橋銑鋪工程，採夜間施工降低交通衝擊。
新北市交大說，新海橋將在7日晚上10點30分至8日早上5點30分，封閉全線道路，請汽機車改由大漢橋通行；而大漢橋將在8日晚上10點30分至9日早上5點30分，封閉新莊中正路往板橋方向匝道，請汽車改由新海橋通行或新莊思源路匝道上大漢橋。
新北市交大表示，已規劃巡邏兼路況查報勤務警力，加強管控車流狀況，若遇有交通障礙，會立刻啟動快速到位加強疏導，也呼籲用路人行經管制區域減速慢行，依既有指示牌面及施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言