板橋、新莊人注意！新海橋和大漢橋明天起夜間施工 車輛需改道

新北市新海橋和大漢橋，是連接板橋、新莊的重要橋樑，考量汽車道路面多處受損、有多處龜裂且凹凸不平，工務局將在7日晚上10點半至8日早上5點半封閉新海橋施工，8日晚上10點半至9日早上5點半封閉大漢橋新莊中正路往板橋方向匝道，呼籲用路人提前改道。

新北市交大指出，新海橋和大漢橋橫跨大漢溪，是串連板橋、新莊之間的交通要道、十分重要，車流量大且交通繁忙，考量道路有多處受損，市政府將於7日至9日辦理新海橋及大漢橋銑鋪工程，採夜間施工降低交通衝擊。

新北市交大說，新海橋將在7日晚上10點30分至8日早上5點30分，封閉全線道路，請汽機車改由大漢橋通行；而大漢橋將在8日晚上10點30分至9日早上5點30分，封閉新莊中正路往板橋方向匝道，請汽車改由新海橋通行或新莊思源路匝道上大漢橋。

新北市交大表示，已規劃巡邏兼路況查報勤務警力，加強管控車流狀況，若遇有交通障礙，會立刻啟動快速到位加強疏導，也呼籲用路人行經管制區域減速慢行，依既有指示牌面及施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道。