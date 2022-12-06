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2023台灣燈會新移民參與 逾200人共創5作品

中央社／ 台北6日電

2023台灣燈會明年2月登場，台北市民政局表示，從今年10月起開辦的工作坊，共吸引超過200名新移民參與，他們與藝術家共同創作出5座燈組，呈現家鄉文化與台北融合的成果。

2023台灣燈會回歸台北市舉辦，明年2月1日起試營運、2月5日至19日正式營運。台北市觀傳局規劃，此次燈會以「光源台北」為主題，分為4大展區及12行政燈區，作品將布滿高樓建築與城市巷弄間，串連東區及信義商圈。

台北市民政局人口政策科長吳重信接受電訪表示，此次燈會有別於過往作品多由藝術家個人獨創，民政局自10月起就陸續開辦9場藝術工作坊，吸引超過200名新移民、新二代參與，與藝術家共同創作出5座共創燈組，將展示在松山文創園區的「源展區」。

吳重信介紹，例如「台北的味道」就是發想自過年文化，由於許多新移民也有在春節期間家族團聚的習慣，作品呈現他們過去的記憶在來台北後逐漸與新經驗融合，所長出的新味道。

吳重信說，「關於台北」則是邀請新移民以中、英、日、韓、越、印、泰7國語言書寫對台北的感受；另外還有法國、日本藝術家與新移民對談後產出的作品。

民政局表示，共同創作團隊包含「光試所LightArts,LAB」、「流寓工作室」、日籍新移民建築師長友大輔、建築師詹明旎、竹編藝術家王文志、紙雕藝術家成若涵等，期盼這些作品藉由新移民的參與乘載多元文化，在綻放光芒同時為台北帶來新意。

新移民 藝術家 台灣燈會

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