新店「地政專車」暨國土功能分區宣導 明巡迴到深坑

為方便非都會區民眾辦理地政業務及相關宣導，新北市新店地政事務所「地政專車」暨住址隱匿及國土功能分區宣導服務將於明日上午9時30分至11時巡迴服務至深坑區昇高里活動中心，除跟民眾宣導去年通過「新北市國土計畫」的國土功能分區外，也提供多項地政業務供民眾利用。

新店地政事務所說明，本次地政專車巡迴服務宣導主題為「住址隱匿及國土功能分區宣導」；由於任何人皆能申請的第二類土地登記及地價資料謄本，僅揭露登記名義人的部分姓名及部分統一編號，但住址資料仍以完整公開為原則，若民眾不希望住址公示，除了使用自然人憑證至「內政部地政司數位櫃臺系統」線上申辦外，也可填妥申請書並攜帶身分證明文件就近至各地政事務所臨櫃辦理，於申請「住址隱匿」服務後，第二類謄本的住址只會顯示到段(路、街、道) 或前6個中文字。

另外，因應國土計畫法公告施行，「新北市國土計畫」已於去年4月30日公告實施，因此將依期程於114年4月前公告新北市國土功能分區圖，未來將依土地資源特性畫分為「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」、「城鄉發展地區」等四大功能分區分類管制，這次地政專車亦會對國土功能分區進行宣導，期能使民眾對國土計畫新制有所了解。

新店地政事務所補充，「地政專車」是以實踐「便利新店好貼心，地政服務最用心」的服務理念，突破空間限制與民眾互動，提供更便利之專業服務，活動當日將於現場為民眾提供多項專業地政服務，包含地政業務諮詢、地籍異動即時通、核發地籍謄本、跨所代收檔案應用申請案件等，有需求之民眾可直接至現場申辦；參加者當日只要填答QRcode問卷，還可換取精美小禮物一分。