快訊

1個百分點的堅持！蔣萬安視李四川為從政生涯貴人

評／回顧江澤民昔日對台政策 兩岸交往模糊空間不再

論文門再燒！醫師質疑：陳明通指導的學位論文 為何能逾5年不公開？

新店「地政專車」暨國土功能分區宣導 明巡迴到深坑

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
地政專車車體還可以延伸出桌子、發電機和遮雨棚，特製化的車廂辦公設備設計，搭載了無線網路，非都會區民眾可更便利辦理地政服務。圖／本報資料照片
地政專車車體還可以延伸出桌子、發電機和遮雨棚，特製化的車廂辦公設備設計，搭載了無線網路，非都會區民眾可更便利辦理地政服務。圖／本報資料照片

為方便非都會區民眾辦理地政業務及相關宣導，新北市新店地政事務所「地政專車」暨住址隱匿及國土功能分區宣導服務將於明日上午9時30分至11時巡迴服務至深坑區昇高里活動中心，除跟民眾宣導去年通過「新北市國土計畫」的國土功能分區外，也提供多項地政業務供民眾利用。

新店地政事務所說明，本次地政專車巡迴服務宣導主題為「住址隱匿及國土功能分區宣導」；由於任何人皆能申請的第二類土地登記及地價資料謄本，僅揭露登記名義人的部分姓名及部分統一編號，但住址資料仍以完整公開為原則，若民眾不希望住址公示，除了使用自然人憑證至「內政部地政司數位櫃臺系統」線上申辦外，也可填妥申請書並攜帶身分證明文件就近至各地政事務所臨櫃辦理，於申請「住址隱匿」服務後，第二類謄本的住址只會顯示到段(路、街、道) 或前6個中文字。

另外，因應國土計畫法公告施行，「新北市國土計畫」已於去年4月30日公告實施，因此將依期程於114年4月前公告新北市國土功能分區圖，未來將依土地資源特性畫分為「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」、「城鄉發展地區」等四大功能分區分類管制，這次地政專車亦會對國土功能分區進行宣導，期能使民眾對國土計畫新制有所了解。

新店地政事務所補充，「地政專車」是以實踐「便利新店好貼心，地政服務最用心」的服務理念，突破空間限制與民眾互動，提供更便利之專業服務，活動當日將於現場為民眾提供多項專業地政服務，包含地政業務諮詢、地籍異動即時通、核發地籍謄本、跨所代收檔案應用申請案件等，有需求之民眾可直接至現場申辦；參加者當日只要填答QRcode問卷，還可換取精美小禮物一分。

內政部 深坑

延伸閱讀

推動多元化巡守環境 江紫茵獲頒女性環保楷模

考生注意！升大學英聽二試週六登場 今公布試場分配表

三寶大對決？巷口駛出直接處理 女駕駛開賓士R-Class 撞無照男 ！

新北新店晚間機車事故釀1死3傷

相關新聞

新北耶誕城再推全新主燈 光影特效氣勢超磅礴

2022新北歡樂耶誕城第二支3D光雕雷射主燈秀於今日登場，由新北市長侯友宜主持主燈新秀儀式，隆重推出「Imaginary...

遠雄撤國賠在等認可函 台北大巨蛋恐未能在明年6月試營運

台北大巨蛋因未按圖施工遭台北市政府勒令停工5年，遠雄為此向北市府請求國賠。北市府今天表示，在遠雄公司11月18日遞狀撤回...

從看電影到被電影環抱 VR帶來更多可能性

提到看電影會想到什麼？和朋友一起走進電影院坐在舒服的座椅上，享受著震撼的視覺和音效？還是一個人在家窩在沙發上，蓋著暖暖的毯子配炸雞、飲料？除了這些，還有其他享受電影的方式嗎？

光映淡水！跟著萌喵遊古蹟 讓文化資產更易親近

全臺貓奴準備好了喵？虎年尾聲，在淡水海關碼頭，新北市立淡水古蹟博物館特別推出一年一度的品牌活動「光映淡水」，今年搭配淡水五虎崗的地形特色，並以貓科動物作為號召，訂定主題為「貓」，將古蹟結合動物，讓文化資產更容易親近，古蹟萌獸打卡點就在這！

廣慈行政、衛福大樓啟用 交通堪憂

台北市廣慈園區信義行政中心及衛福大樓昨天啟用，大量單位進駐，周邊里長指交通配套不足。市府表示，捷運信義線東延段完工後可解...

拜會柯文哲、施政取經 蔣萬安：大巨蛋一年內啟用

台北市長當選人蔣萬安昨（5）日拜會現任市長柯文哲，柯點出下任市長最重要工作是2050淨零碳排，而許多案件仍卡在中央，大巨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。