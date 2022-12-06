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新北貢寮鮑盛產 侯友宜推銷：又Q又脆又彈牙

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜說貢寮鮑在潮間帶養殖放養，吃起來又Q又脆又彈牙，料理非常好吃。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜說貢寮鮑在潮間帶養殖放養，吃起來又Q又脆又彈牙，料理非常好吃。記者李定宇／攝影

新北貢寮鮑目前正值盛產季節，新北市府今辦理貢寮鮑產季系列活動，在板橋遠東百貨前廣場舉辦「鮑鱻料理美味鮑到」貢寮鮑產季起跑記者會，市長侯友宜說，貢寮鮑在潮間帶放養，吃起來又Q又脆又彈牙，還有透抽、白帶魚，以及美味紫菜，最棒的海鮮都在貢寮。

侯友宜說，貢寮鮑(九孔鮑及黑盤鮑)在這季節正是產量多又好吃期間，今藉節氣推出全國最好吃貢寮鮑，貢寮鮑是在潮間帶養殖放養餵龍鬚菜加少量海帶，吃起來又Q又脆又彈牙，料理非常好吃。

這次推出貢鱻鮑魚餐及豪食料理，配合卯澳社區地方旅遊，旅遊結合貢寮鮑了解貢寮鮑成長過程，活動從今天開始在12月18日擴大舉行。

新北市漁業處預估產季產量九孔約114公噸、鮑魚15公噸，漁業處今公布在地產季限定「貢鱻餐盒」、「鮑鱻料理之戰」貢寮鮑料理比賽及「擁鮑貢寮體驗之旅」等產季活動。

為讓更多人認識及品嘗新鮮直送貢寮鮑，以貢寮鮑為主軸，搭配白帶魚、小卷、小紫菜等貢寮在地海鮮食材發想菜單，主打健康料理概念，輔導在地田媽媽餐廳開發貢寮鮑產季、產地限量專屬餐盒「貢鱻餐盒」。

即日起可在網路預訂12月18日產地活動當日的貢鱻餐盒(早鳥優惠180元)。12月18日產地活動現場提供100份貢鱻餐盒供現場民眾購買，同享早鳥優惠價180元。

新北市漁業處表示，貢寮鮑養殖達人、山富旅遊及卯澳社區結合推出「擁鮑貢寮體驗之旅」貢寮一日遊，於12月18日首發出遊，定價每人1988元起，成團即開團，讓民眾能夠親身體驗認識、餵食、料理及品嚐貢寮鮑這一東北角產季限定美食。

「2022貢寮鮑」官方網頁：http://www.gongliao-abalone.com.tw/

新北市府今辦理貢寮鮑產季系列活動，在板橋遠東百貨前廣場舉辦「鮑鱻料理 美味鮑到」貢寮鮑產季起跑記者會。記者李定宇／攝影
新北市府今辦理貢寮鮑產季系列活動，在板橋遠東百貨前廣場舉辦「鮑鱻料理 美味鮑到」貢寮鮑產季起跑記者會。記者李定宇／攝影

貢寮 侯友宜

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