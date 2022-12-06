推動多元化巡守環境 江紫茵獲頒女性環保楷模

新北市環保局長期推動水環境巡守隊，藉由公私協力及民眾參與共同來維護本市水體環境的整潔，新店崇光社區大學水環境巡守前任隊長、同時也是新店崇光社區大學主任秘書的江紫茵，積極推動多元化巡守環境等，加強年輕學子對環境的認同，今獲行政院環境保護署頒發2021年度「女性環保楷模」。

江紫茵是在水環境巡守領域中表現優異的女性夥伴，於2018年至2022年間擔任崇光社大水環境巡守隊長，目前仍是現役隊員。

她積極推動多元化巡守環境，除了數位化巡守資訊、發展流域情勢地圖、與在地國小合作進行溪流親子教育外，也與台灣大學森林環境暨資源學系共同進行新店溪魚類生態觀察紀錄，並結合在地大學USR計畫，加強年輕學子對環境的認同，在推廣水環境保護教育方面累積了豐碩成果。她所帶領的水環境巡守隊，不僅年年獲得本局五星級肯定，2020年更榮獲全國特優級水環境巡守隊的殊榮。

江紫茵表示，新店崇光社大水環境巡守隊是一支平均年齡60歲的中、高齡志工，共同信念是「喝好水、清淨水源」，希望透過公民行動倡議及建立與環保機關公私協力的平台機制，守護人口稠密的大台北地區的水環境、守護人民的健康。

多年來巡守隊以實際行動為水環境貢獻心力，不僅在綿延數十公里的新店溪的中、上游，巡守隊不下上百次的往返採取水樣檢驗水質、淨灘、淨溪，並在環保局的協助下辦理課程講座、工作坊，將巡檢數據圖表化，進行環境教育等。

不僅如此，江紫茵還帶領巡守隊夥伴從水環境巡守，跨界參與水文化推廣，像是探索淡蘭古道上，百年石造小土地公廟的測量、記錄、編號，以了解先民開墾遷徙的足跡；又如積極參與河川倡議，與新店溪守護聯盟、台灣人權促進會等監督灣潭開發、碧潭自行車道生態長期監測、瑠公圳周邊住戶居住權問題等。