邁向2050淨零排！北市空品改善有成 PM2.5近世衛級標準

台北市自2015年推動「清新空氣行動」，去年PM2.5年均濃度首次低於美國國家標準，今年更降至10.1μg/m3，不僅為六都第一，還相當接近世界衛生組織（WHO）第四階段建議值，未來因應臭氧問題，將優先針對臭氧前驅汙染物管制，搭配2050淨零排減碳路徑，讓北市邁向宜居永續城市。

依照環保署最新公布的全台細懸浮微粒（PM2.5）標準檢測結果顯示，北市迄今至11月1日止，PM2.5年均濃度已降至10.1μg/m3，相較2014年19.6μg/m3大幅減量近5成，不僅為六都第一，還接近WHO第四階段建議值10μg/ m3。

北市環保局說明，北市地狹人稠，機動車輛密度及人口密度為全國之冠，為加速改善空氣汙染，2015年起推動「清新空氣行動」，不僅PM2.5有大幅的改善，其他各項空氣汙染物同時也有改善趨勢，其中臭氧8小時值更由63.8 ppb降至58.9ppb，連續2年低於我國空品標準60ppb。

環保局指出，「清新空氣行動」透過低汙染、綠運輸、區域聯防等三大面向，執行多元化空氣汙染管制方案，重點成效包含加嚴鍋爐硫氧化物排放標準（由300ppm降至50ppm），讓北市由無煤城市更精進為無重油使用，符合國際淨零排放趨勢，逐步汰除化石燃料；協商松山機場航空燃油硫含量自主減量，較法規加嚴90%。

另北市還自主加嚴管制易致油煙的燒烤業及排餐館，促使餐飲油煙防制設備平均效率達85%以上；引進28台具有抑制懸浮微粒功能的小型掃街車；完成清潔車輛加裝濾煙器共356套；劃設全國最多二期13處空氣品質維護區，加嚴管制柴油車廢氣排放，使維護區內PM2.5濃度改善達21%；淘汰老舊柴油車及機車約11.8萬輛；全市電動機車設籍數占比達7.5%及新購電動機車占比均為全國第一。

環保局表示，未來將以世衛級空品為目標，持續消減PM2.5，另外也因應臭氧問題，優先針對臭氧前驅汙染物（氮氧化物、揮發性有機物）管制，並搭配2050淨零排放減碳路徑，讓空品改善與減碳能夠相輔相成，引領北市在全球2050淨零排碳風潮下，能夠同步轉型升級，邁向宜居永續城市。