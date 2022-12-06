27年1萬小時 新北「寶琴阿姨」獲全國衛生福利志工特殊貢獻獎

新北市金山區公所志工李王寶琴，大家尊稱她「寶琴阿姨」，自民國84年起投身志願服務，利用每天閒暇時間當志工，27年服務時數累積1萬0276小時，日前獲衛生福利志工特殊貢獻獎，全國僅5位獲得殊榮。李王寶琴說，「服務越多人，得到的快樂越多」。

金山區公所表示，衛生福利志工特殊貢獻獎12月2日於國父紀念館頒獎，金山區公所社福志工李王寶琴榮獲衛生福利志工特殊貢獻獎。另金山區公所志工顏麗娟則於本次頒獎典禮榮獲「志願服務績優金牌獎」。

全國志工人數超過104萬人，這次志工特殊貢獻獎競爭激烈，各縣市政府皆有提名，李王寶琴代表新北市角逐衛生福利志工特殊貢獻獎脫穎而出，由行政院長蘇貞昌頒獎。

李王寶琴自民國84年起投身志願服務，利用每天閒暇時間到金山區公所當志工，在衛生保健、環境保護、社會福利、觀護志工等領域都有服務。

李王寶琴現在同時在金山區公所、金山衛生所及台大醫院金山分院等單位擔任志工。她以「歡喜做，甘願受」的理念回饋社會大眾。

她說，她服務時數累積1萬多小時，服務越多人，得到的快樂越多，當做在運動， 每天可以幫忙不同的人，解決不同的事，很高興，「我希望可以讓每一位都可以解決要辦的事」，她親切的服務民眾都反應很貼心。

金山區長廖武輝表示，寶琴阿姨投身志願服務長達27年，前後在金山區公所及臺大醫院金山分院號召姊妹們投入志願服務，創立2個志工隊並服務21年至今，志願服務的薪火由她開始，也不斷地傳遞下去，成為金山地區志願服務風氣能夠活絡起來的幕後推手，感謝寶琴阿姨長久以來的無私奉獻，讓金山更加溫暖及充滿人情味。