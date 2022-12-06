獨／台南蛋黃區生出違法夜市 里長：市府沒看到不可思議

台南市東區在選舉前又新增了一處新的夜市，位在南紡購物中心對面平實重畫區的鑽石商業區內，業者向市府申請設立大益貨櫃商店街，實際上卻經營大旺夜市，據悉市府接到許多民眾檢舉違法，但夜市還是愈開愈大，上周末已有上百攤位。

經濟發展局長陳凱凌表示「相關法令確實有灰色地帶」，市府選前已前往聯合稽查，該開罰就罰，但他坦言「業者在合法土地上經營商業行為實在很難管」。

台南市目前有48處夜市，但只有14處是合法經營，包括知名的東區大東夜市也未取得核可，由於夜市會帶來交通、環保等問題，在前任市長賴清德任內就凍結夜市申請。大旺夜市前年提出申請在平實重畫區的國防部土地上設立，因地方上反對，經發局以「當地為未經公告可設置攤販區域」為由駁回申請。

業者又以貨櫃商店街名義取得商業登記，並在選前引進摩天輪等臨時性的遊樂設施，當時地方上就傳言，「業者有高人指點」，並有立委撐腰，以貨櫃商店街的名義實際上將違規經營夜市，果然選前11月初業者低調開幕，每周四、六、日晚上營業，與花園夜市的時間相同，一開始攤位不多，到上周已有上百攤位，由於地點好，吸引不少消費者。

目前現場狀況，基地周圍有數間貨櫃商店，數量不到10間，貨櫃圍起來的中間大片空地上，則有上百攤攤販，明顯並非申設的「貨櫃商店街」，有合法掩護非法之嫌，但業者強調「一切都是依法辦理」。

當地後甲里里長王南寶表示，「實在不可思議」，明明是違法的夜市，卻可以大搖大擺經營，他與不少民眾都向市府反應檢舉，卻沒有下文，讓他質疑「到底公權力在哪裡？」是不是以後隨便圈一塊地就可以違法經營夜市，「那還需要有政府嗎？」

東區國民黨籍議員王家貞也表示，「那麼大一個違法夜市，不相信市府沒有看到」，但營業一個月以來卻無人取締，未來可能就與其他現有的非法夜市一樣，「自然變合法」。

陳凱凌則表示，當初審核業者設立貨櫃商店街，共計有30多間，也擔心變相經營夜市，要求業者在貨櫃商店外絕不能有攤販，11月初市府接到多起檢舉後，已前往聯合稽查，如果業者仍不改善，最重可以撤銷其商業登記。經發局商業科表示，目前公文仍在簽辦中，尚未有結果；市場處長陳豪吉則表示，本周會再前往了解。

陳凱凌也直言，就算撤銷其登記，業者如果仍然繼續經營，因為不在道路上，警方不能依據道路交通安全管理條例開罰驅離，市府只能依照商業登記條例規定，未登記開罰1到5萬元，或是依攤販管理自治條例，開罰1到5萬元，對業者都難產生嚇阻效果，法令確實有灰色地帶。