拜會柯文哲、施政取經 蔣萬安：大巨蛋一年內啟用

台北市長當選人蔣萬安昨（5）日拜會現任市長柯文哲，柯點出下任市長最重要工作是2050淨零碳排，而許多案件仍卡在中央，大巨蛋則要考驗蔣的智慧。蔣萬安表示，大巨蛋就是要確保安全第一，如果預估6月試營運、最快9月可啟用，他會落實承諾在上任一年內讓大巨蛋啟用，讓大巨蛋成為符合市民期待且可以辦棒球賽事的運動場地。

不過，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，目前未取得防火避難及排煙審查的正式認可函，啟用時間可能更晚。

蔣萬安昨率交接小組召集人林奕華、競辦總幹事顧問陳國君、競辦發言人鄭世維及辦公室主任顏邦峻等人出席閉門交接會議。

柯文哲承諾「一定盡力協助，讓新政府盡快接手。」他列舉24項府級列管交接項目，包括大巨蛋、社子島等，也包括覆議失敗的警察局錄影監視器預算。柯還提醒蔣注意財政紀律並表示，大家都很想討好大眾，很容易用錢比較鬆，但欠債是要還，還要繳利息，任內利息降到4億多元，不過美國升息後，現在利息已經超過9億元。