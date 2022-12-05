新北耶誕城再推全新主燈 光影特效氣勢超磅礴

2022新北歡樂耶誕城第二支3D光雕雷射主燈秀於今日登場，由新北市長侯友宜主持主燈新秀儀式，隆重推出「Imaginary無限篇」3D光雕投影秀，巧妙運用光影變化，把新北市府大樓「重新解構」，結合炫彩雷射、大樓極光效果及浪漫飄雪，為在場所有民眾帶來繽紛絢爛的驚奇時刻

歡樂耶誕城11月11日開城，今年首創極光、飄雪，結合3D光雕投影華麗的聲光效果，讓民眾驚嘆連，再加上每個周豐富的系列活動，已吸引超過450萬名旅客前來參與這最強冬季盛事。

侯友宜主持主燈新秀儀式時表示，新北歡樂耶誕城會不斷帶給民眾更多驚喜，今年活動主題集結Disney+六大超人氣品牌陣容，更結合板橋意象、府中美學，打造了全台最具指標性的耶誕盛事，隨著國內外旅遊逐步升溫，新北市也做好充足準備，透過推動城市觀光讓更多國內外的遊客都愛上新北這個美好城市。

侯友宜提到，市府會針對市民廣場周邊主要出入口及主動線的人流安全管制措施進行視察，活動前市府團隊已進行充分安全規劃與演練，當日人潮疏導將採行分階段分流管制，並安排充足人力佈署，隨時掌控現場狀況因應。

新北市觀旅局指出，「Imaginary無限篇」3D光雕投影秀一開場便帶來震撼的音效演出，透過技術團隊的光影剪輯與雷射效果，讓整座市府大樓彷彿重新解構，具科技感的幾何圖形、線條交錯運轉，宇宙飛船從市府大樓飛躍而出邁向未知的宇宙探險，象徵新北市未來的無限可能。

觀旅局提到，第二段則是充滿可愛的童趣耶誕元素，耶誕彩球與耶誕禮物隨著輕巧的音樂在畫面中不斷滾動、變換造型；緊接著，市府大樓的外型瞬間變得五彩繽紛，隨著音樂以雷射、卡通感的風格接續變換。最後兩道光線衝上大樓頂端，冰雪城堡冉冉上升，巨大的鯨魚在冰雪城堡前悠游，璀璨煙火中為整支光雕表演帶上最高潮！今(5)日起，首支「Disney+ 嘉年華篇」與全新的「Imaginary無限篇」，兩支主燈投影將從每天下午5時30分播出至晚間10時，分別於半點及整點輪流展演。