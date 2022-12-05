瑞芳東和里周樹木五連霸 76歲老當益壯里民稱讚

瑞芳區東和里長周樹木，今年已經76歲，今年同額參選順利連任，可望做到80歲，里長生涯也邁入第五屆，雖然是瑞芳區最年長的里長，但是行動力和執行力驚人，讓不少里民都紛紛豎起大拇指說讚。

今年大選落幕，瑞芳區東和里里長周樹木因同額參選，順利連任，這也是他邁入第五屆的里長工作，將近二十年的歲月都奉獻給里民，雖然年紀已經將近八旬，但依然老當益壯，勤於為民服務。

東和里長周樹木說，里長生涯快要二十年，數十年如一日，對於里內各項建設和福利他也持續進行，社區美化巷道清潔，銀髮關懷據點共餐，弱勢關懷，兒少福利等等，這些都持續不間斷，希望帶給里民更宜居的環境。

志工們也紛紛表示，周樹木擔任里長的這十多年，帶領著志工和居民，親力親為的為地方付出，大家都看在眼裡，因此，幾乎每屆里長選舉都是同額，即使如此，里長也是低調做事，認真的服務每一天，未來也會繼續跟著里長打拼，為里民爭取更多福利。