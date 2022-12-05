瑞芳老人會九旬長者熱情舞動 活力不輸年輕人

瑞芳區老人會今(5)日是銀髮共餐日，大家齊聚在一起，在吃飯前也都有跳舞或是律動的活動，成員中平均年齡七十以上，更有多位九旬以上長者在其中，賣力舞動的熱情完全不輸年輕人，讓長者在這裡獲得滿滿幸福感。

瑞芳老人會是瑞芳區成員最多的老人會，人數達六百人，十多年前老人會也響應銀髮共餐，由志工婆婆媽媽攜手完成美味料理，每周一都會有長者來共餐話家常，現在還有律動活動，長者跳起來洋溢著幸福的表情。

這些手舞足蹈的長輩中，其中也有不乏九旬以上的高齡長輩，雖然年紀大了，但是手腳卻不輸年輕人，也帶動周邊的阿公阿嬤一起跟著舞動，就連聖誕節就要到了，也有應景的歌曲搭配律動，場面很熱情有活力。

瑞芳老人會會長黃茂峻說，老人會共餐行之有年，也帶動地方長輩走出家門，共餐前還有促進健康活動，讓長者長年下來，活動力不輸年輕人，也希望有更多長輩願意加入老人會，大家齊聚一堂共餐話家常，生活更有樂趣。