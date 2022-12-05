快訊

明晨降到15度！東北季風這日再報到 低溫恐「冷10天」

世足運彩／日本教頭森保一會不會異想天開？ 仍推克羅埃西亞不讓分勝

瑞芳老人會九旬長者熱情舞動 活力不輸年輕人

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區老人會有跳舞或是律動的活動，多位九旬以上長者在其中，賣力舞動的熱情完全不輸年輕人。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區老人會有跳舞或是律動的活動，多位九旬以上長者在其中，賣力舞動的熱情完全不輸年輕人。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區老人會今(5)日是銀髮共餐日，大家齊聚在一起，在吃飯前也都有跳舞或是律動的活動，成員中平均年齡七十以上，更有多位九旬以上長者在其中，賣力舞動的熱情完全不輸年輕人，讓長者在這裡獲得滿滿幸福感。

瑞芳老人會是瑞芳區成員最多的老人會，人數達六百人，十多年前老人會也響應銀髮共餐，由志工婆婆媽媽攜手完成美味料理，每周一都會有長者來共餐話家常，現在還有律動活動，長者跳起來洋溢著幸福的表情。

這些手舞足蹈的長輩中，其中也有不乏九旬以上的高齡長輩，雖然年紀大了，但是手腳卻不輸年輕人，也帶動周邊的阿公阿嬤一起跟著舞動，就連聖誕節就要到了，也有應景的歌曲搭配律動，場面很熱情有活力。

瑞芳老人會會長黃茂峻說，老人會共餐行之有年，也帶動地方長輩走出家門，共餐前還有促進健康活動，讓長者長年下來，活動力不輸年輕人，也希望有更多長輩願意加入老人會，大家齊聚一堂共餐話家常，生活更有樂趣。

瑞芳 婆婆 阿嬤

延伸閱讀

館長爆台灣年輕人「3分之1是黑道」 網痛批胡扯：同溫層太厚

FB幾乎都老人家在用？ 抖音、小紅書成年輕人新主流

瑞芳各社區展現成果 推廣在地特色與活力

瑞芳里長謝永昌獲肯定 要捐選舉補助金給母校

相關新聞

新北耶誕城再推全新主燈 光影特效氣勢超磅礴

2022新北歡樂耶誕城第二支3D光雕雷射主燈秀於今日登場，由新北市長侯友宜主持主燈新秀儀式，隆重推出「Imaginary...

遠雄撤國賠在等認可函 台北大巨蛋恐未能在明年6月試營運

台北大巨蛋因未按圖施工遭台北市政府勒令停工5年，遠雄為此向北市府請求國賠。北市府今天表示，在遠雄公司11月18日遞狀撤回...

新北推產業轉型 助鶯歌陶瓷業者開發商品、異業合作

為推廣鶯歌陶瓷產業，新北市經發局2021年起推動鶯歌產業風貌創新計畫，透過T.I.M.E.模式協助業者開發商品與跨業結合...

貢寮馬崗、卯澳遊客增 餐廳排放油汙破壞海域生態

新北貢寮新興觀光點馬崗、卯澳漁村每月有上萬人次造訪，餐廳已從2家增加到14家，汙水直接入海汙染海洋。志工批市府無作為。水...

新北整頓五股夏綠地再獲肯定 今受頒綠色城市獎

新北市府為整頓五股垃圾山夏綠地，獲得「111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎綠色城市獎」，今天受邀參加頒獎典禮。

五股公有零售市場改造 獲美國泰坦地產大獎金獎

新北市五股公有零售市場榮獲美國「2022泰坦地產大獎金獎（2022 TITAN Property Awards Gold...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。