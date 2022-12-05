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社區治安工作有成 六股里代表萬金石評鑑

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區六股里守望相助隊代表萬金石地區接受評鑑，期待能夠再度取得評鑑的佳績。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區六股里守望相助隊代表萬金石地區接受評鑑，期待能夠再度取得評鑑的佳績。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市政府辦理內政部111年推動社區治安工作績效評鑑，金山區六股里守望相助隊代表萬金石地區接受評鑑，在評鑑的會場由犯罪預防科、性侵害防治中心、婦幼、少年等各職級人員與消防局各組成員為評鑑委員，對相關議題提出評核，並由六股里長鐘鼎平進行工作報告，期待能夠再度取得評鑑的佳績。

六股里長鐘鼎平說，社區治安工作的落實與推動，不僅限於特定族群，老人、婦女、兒少全都是要照顧的對象，而評鑑中也針對每一個面向進行簡報，讓評審委員感受到六股里的治安工作推行的相當透徹。

里長鐘鼎平指出，守望相助隊是推動社區治安工作相當重要項目之一，而六股里的守望相助隊是每年獲獎的績優常勝軍，感謝社區志工的無私奉獻，在每一個治安推動工作項目中的付出，也期待這次的評鑑過後，六股里能夠再度從全新北598個隊伍中脫穎而出，讓六股里的社區安全被更多人看見。

金山

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