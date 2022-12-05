汐止許姓男子失能家陷困境 各界募款助度難關

汐止區一名許姓先生，雖開大貨車維持一家生計，但因肢體無力失能，家有66歲的母親及兩名孩子，生活陷入困狀，經新北市政府社會局了解後協助媒合七星社福中心及圓融行善團進行愛心募款協助許家度難關。

由於許先生上有一個66歲的母親下有兩子，每個月需支出的房租和生活費以及許先生的醫療費等等，所費不貲，圓融行善團群組的召集人許誥，借助網路的便利，在短短的1小時內，以1人1千元的金額，集結了106人的善心，募集到10萬6千元，給許家及時雨的協助。

新北市政府社會局副局長許秀能表示，這一次結合圓融行善團和汐止區公所來關心許姓個案，也結合一些民間資源，包括慈濟的善款1萬，以及汐止心汐止情的物資等等，也謝謝圓融行善團長期以來對弱勢的關懷。

圓融行善團會長許誥表示，這次經由社會局提報許姓案主家中的困境，知道有需要協助的家庭，就募集了106個人，每個人1千元的金額，今天跟社會局副局長許秀能送10萬6千元來幫助許姓案主度過難關。