不一樣的共餐 汐止惜食食材變身美味料理

在原住民長輩的美妙歌聲中，惜食料理正式上菜了，新北市政府推動惜食分享多年，今(5)日來到汐止新北市原住民家庭關懷協會，在兩位主廚的料理之下，一道道美食上桌，帶給長輩們一場五星級的料理饗宴。

原住民家庭關懷協會長期以來，每周一到周五都有辦理社區共餐，自從106年開始透過與新北惜食分享網的合作，許多的食材挹注進來，不但減輕了協會的壓力，也讓共餐可以穩定持續下去，感謝熱心企業協助的惜食食材，讓共餐料理可以更多元。

新北市政府社會局主任秘書黃逢明表示，新北惜食分享網推動迄今已成立105個惜食共餐據點，透過惜食物資的提供，也媒合餐飲專業的義廚或學校，讓惜食分享可以發揮最大功用，截至111年10月有946噸的肉品與醜蔬果等食材，在成為廚餘前被挽救回來，經過共餐據點的悉心料理，成為弱勢長輩及兒少桌上一道道的佳餚。

這次協助的兩位義廚張騰峰和陳佳瑋表示，很喜歡這種活動，利用自己空閒的時間，發揮自己所長來服務長輩，覺得非常開心，也會持續的參與下去。