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新北技職名人賞 牛排教父鄧有癸等10人首波入選

中央社／ 新北5日電

新北市政府推動「新北技職名人賞」甄選計畫，首波共有人稱「牛排教父」的鄧有癸等10人入選，新北市長侯友宜表示，希望名人們的故事可以給學子作為典範。

新北市政府今天在樹人家商辦理「新北技職名人賞」甄選計畫啟動儀式，活動中邀請鄧有癸指導侯友宜及餐飲科學生煎牛排及擺盤美學，分享成為米其林1星餐廳的秘訣。

侯友宜指出，適性發展一直是新北市非常重視的教育政策，為推廣技職教育，市府成立全國最多的16所職探中心及全國唯一的生涯發展教育中心，希望讓所有孩子學得一技之長，勇敢追逐夢想。

侯友宜說，這些技職名人在各自領域都是出類拔萃，他們的故事可供學子作為典範，鼓勵學弟妹勇敢適性探索及生涯選擇，堅持、有毅力地開創人生道路。

新北市教育局長張明文指出，新北市推廣適性發展不遺餘力，每年有超過200場親師生適性宣導、各類適性發展活動及研發教材教案，提供新北孩子最優質教育環境。

教育局表示，「新北技職名人賞」甄選計畫，首波選出鄧有癸、川睦建設公司董事長林天財、智造科技公司總經理洪鏈翔、國際陶藝師曾祥軒、罡風創意映像3D影像特效師江怡賢、台塑海運船東督導楊治華、插畫家馬克、技職奪金青年賴俊賓、美諾酒店集團中華區銷售總監蔡佳君及國際技職達人黃柏馨等10人。

教育局指出，拍攝名人們的經歷影片，鼓勵孩子勇敢適性選擇，未來仍將持續徵選技職名人。

新北市長 侯友宜 教育局

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