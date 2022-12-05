全國工科技藝競賽 東勢高工奪下金手獎全國第一、二名

111學年度全國工科技藝競賽，日前在台北市立南港高工舉行，競賽有28職種，132所學校984位選手參加，角逐172座個人金手獎與281位優勝；台中東勢高工今年有15位學生參加14職種，榮獲2座金手獎、6項優勝，成績亮眼。

東勢高工校長周文松嘉許獲獎學生再接再厲，並期勉全體師生共同努力，來年再創新高；室內空間設計科此次參賽表現優異，學生吳旻宸在激烈競爭中勇奪「室內設計」金手獎第一名；汽車科學生蔡承哲在眾多選手角逐下脫穎而出，奪下「汽車修護」金手獎第二名，同時獲得大會提供實習車輛一台。

其他職種也獲得6項優勝，製圖科張晏誠、電機科羅致祥、電子科陳柏瀚、資訊科尤虹雯、許政軒及家具設計科王泓澤皆表現優異，分別榮獲「電腦輔助機械製圖」、「室內配線」、「工業電子」、「電腦修護」、「電腦軟體設計」及「家具木工」等職種優勝。

東勢高工實習主任呂家清表示，為發揮競賽實力，東勢高工參加工科技藝競賽選手都經過長時間、有計畫的培訓，指導老師常犧牲假日及休息時間，參賽選手也都能遵從老師的指導，不斷練習全力以赴。

今年推派15位選手參賽，獲2座金手獎6項優勝，獲獎率維持5成以上，期盼能在師生共同努力，來年再創佳績；指導老師賴雅慧表示，「室內空間設計」選手吳旻宸個性穩定自律，校內初選時已看出選手特質，長達一整年的訓練，反覆做著題目，過程中選手一直謙虛受教，能拿到好成績選手特質很重要。