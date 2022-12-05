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大巨蛋案遠雄撤國賠 分潤比率0.6%至1.6%入契約

中央社／ 台北5日電

台北市政府今天指出，遠雄公司11月18日遞狀撤回國賠訴訟後，市府與遠雄已在11月22日簽訂大巨蛋營運契約變更協議書，明定0.6%至1.6%的營收分潤。

台北市前副市長黃珊珊今天在臉書（Facebook）發文表示，遠雄在11月18日宣告放棄國賠訴訟，並同意市府提出的營收分潤，雙方於11月22日簽訂契約變更，「大巨蛋的爛攤子，我們收完了！」

台北大巨蛋籌備處副執行長陳世浩今天接受媒體聯訪指出，針對營收分潤的議約，市府與遠雄已開了5次會，在核定大巨蛋投資執行計畫書後，遠雄撤回國賠訴訟，接著雙方就簽訂營運契約變更書，明定權利金收取機制。

台北市政府5月間公布大巨蛋營收分潤機制，將採取包底抽成方式，由遠雄公司每年提預估營收，若實際營收未達預估，將收取0.6%分潤；超過則分成2個區間，比率從1%到1.6%。

對於大巨蛋完工及啟用時程，陳世浩說，目前正等內政部針對大巨蛋防火避難及排煙審查的正式認可函，拿到認可函後遠雄就可以向台北市政府建管處申請第4次建照變更，剩下工程大約需要3個月，完工後接著跑勘驗程序並申請使照。

陳世浩指出，由於不知道內政部何時會發認可函，所以無法推估大巨蛋何時可以開始試營運，可能會晚於原先預期的明年6月，將來會繼續依照新任台北市長的期待來努力。

記者詢問，11月就簽訂契約變更協議，為何直到今天才由黃珊珊在臉書宣布。

對此，台北市體育局表示，市府秉持一貫公開透明政策，階段性進度完成後，經市府核備，就會更新在「大巨蛋公開資訊專業」網站上，並無獨厚任何人。

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