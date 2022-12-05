新北推產業轉型 助鶯歌陶瓷業者開發商品、異業合作

為推廣鶯歌陶瓷產業，新北市經發局2021年起推動鶯歌產業風貌創新計畫，透過T.I.M.E.模式協助業者開發商品與跨業結合，今在鶯歌陶博館舉辦成果展。另外，鶯歌嘉年華也將在12月17、18日在鶯歌老街登場，現場將有市集、手作DIY、特色輕旅行，盼民眾一同前來共襄盛舉。

新北經發局副長黃碧玉表示，新北市透過三鶯文創整合計畫，集結跨局處資源發揮最大綜效，經發局則推動「鶯歌產業風貌創新計畫」，協助陶瓷產業升級轉型，以技術諮詢（Technology）、創新研發（Innovate）、市場拓展（Market）和培訓提升（Elevate）的T.I.M.E.模式，協助業者透過Ai的導入、商品開發與異業合作。

經發局說，在Technology技術諮詢部分，協助業者爭取政府資源，現已成功輔導駿騰藝品有限公司申請經濟部「推動中小企業城鄉創生轉型計畫(SBTR)」A類88萬元；而在創新研發方面則協助導入AI智能系統，陶聚、榮昌陶藝2家業者透過AI運算模擬與大數據分析，縮短商品研發時間，提升產品附加價值。

在市場拓展部分，經發局也協助在地業者開發新技術與新產品，現已與榮昌陶藝坊、陶聚、安達窯、駿騰、弘鶯陶、台華窯等6家業者共創特色商品。培訓提升部分則辦理各項創意培訓課程、技術交流工作坊，提升業者數位通路及拓展行銷能力，目前共開辦11場次、逾350家參與。