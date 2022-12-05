貢寮馬崗、卯澳遊客增 餐廳排放油汙破壞海域生態

新北貢寮新興觀光點馬崗、卯澳漁村每月有上萬人次造訪，餐廳已從2家增加到14家，汙水直接入海汙染海洋。志工批市府無作為。水利局表示，當地不是人口密集區，未納入汙水系統。環保局表示，造成汙染將依廢棄物清理法開罰1200至6000元，將輔導業者做好汙水排放管理。

新北市貢寮區的馬崗、卯澳漁村，近年吸引不少遊客觀光，居民察覺商機，餐廳一間間開，但因當地無汙水下水道系統，汙水直接排入海水，導致沿海油汙滿面，當地志工要求裝設汙水下水道未果，批評新北市府自己打臉自己。

志工表示，3年前，卯澳小吃店及餐廳僅2家，馬崗1家都沒有，隨著遊客不斷增加，現在2漁村有14家，當地皆沒有汙水下水道系統，汙水直接入海，馬崗及卯澳沿海沾滿油汙。

三貂角文化發展協會志工莊育偉表示，餐廳應依規定裝油水分離器，但有些店家沒裝，有的油汙滿了沒清。汙水直接排進卯澳灣，油汙都聚集在海灣內無法散去；馬崗雖直接排到外海，但沿海有潮間帶，油汙沾在潮間帶上，久而久之汙黑發臭。

以前卯澳灣有許多遊客抓魚蟹，現在卻有衛生疑慮，也擔心會導致皮膚病變，卯澳有榕樹、豬灶和坑內3條小溪，汙水都排進3條溪溝，豬灶溪汙染狀況已相當嚴重，生態被破壞。

莊育偉說，先前曾向市府建議設置「聚落式汙水處理設施」，但沒結果，新北市府畫設水產資源保護區，卻不在乎海水油汙問題，根本打臉自己。

水利局表示，馬崗、卯澳漁港建物密集度低，不是人口密集區，未納入貢寮地區汙水下水道系統，民眾需自設汙水處理設施，或由餐廳設油脂截留器再排放，將協請環保局稽查取締。

新北市議員林裔綺說，水利局回應太消極，當地已有海洋汙染，應納入重點區域，考量提早規畫汙水設備。不過過程中餐廳應妥善處理汙水，環保局也應勸導或開罰，以免海洋繼續遭汙染。