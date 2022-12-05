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新北整頓五股夏綠地再獲肯定 今受頒綠色城市獎

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府整頓五股垃圾山成夏綠地，獲得「111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎綠色城市獎」的殊榮，受邀參加今日舉辦的頒獎典禮。圖／新北市城鄉局提供提供
新北市府整頓五股垃圾山成夏綠地，獲得「111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎綠色城市獎」的殊榮，受邀參加今日舉辦的頒獎典禮。圖／新北市城鄉局提供提供

新北市府為整頓五股垃圾山夏綠地，獲得「111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎綠色城市獎」，今天受邀參加頒獎典禮。

五股垃圾山遭長期堆積非法棄置物、黑道盤據、違章建築林立的五股垃圾山，自 2019年9月成立五股垃圾山專案團隊，全力輔導在地民眾申請合法使用、留設綠化及開放空間，短短不到2年時間，便成功將藏汙納垢30年的五股垃圾山翻轉成為「五股夏綠地」。

新北市城鄉局表示，這次專案團隊秉持「民眾的事就是我們的事」的態度，主動出擊、找出解方，建立與民眾互助互信的基礎，全區範圍釋出近61公頃的綠化空間。

執行過程中也落實永續發展的理念，結合多項聯合國永續發展目標（SDGs），包含SDG11永續發展的市鎮規劃、SDG15保育及維設生態領地、SDG17促進目標實現的夥伴關係等，並藉此獲得「111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎綠色城市獎」的殊榮，並受邀參加今日舉辦的頒獎典禮。

城鄉發展局表示，市府2019年成立專案團隊，啟動「五股夏綠地」專案改善舊況、美化環境，終於讓垃圾山走入歷史，此次獲獎的榮耀給予團隊很大的肯定與信心，未來也會持續以同理心輔導在地市民、以永續維護環境生態、打造安居樂業的健康城市，給予市民一個安全、友善及健康的綠色永續環境。

團隊 黑道

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