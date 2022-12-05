五股公有零售市場改造 獲美國泰坦地產大獎金獎

新北市五股公有零售市場榮獲美國「2022泰坦地產大獎金獎（2022 TITAN Property Awards Gold Winner）」及台灣設計研究院「2022空間設計類公共空間組金點設計獎」，市府認為深具傳統市場現代化轉型的示範意義。

「泰坦地產大獎（TITAN Property Awards）」為美國國際獎項協會（International Awards Associates, IAA）主辦獎項之一，透過各國專家學者組成評選團隊，針對參選作品之創新獨特性、形式及清晰性、機能、品質、永續性等5項指標進行評分。獎項係為鼓勵各國地產相關產業在經濟及社會基礎建設上發揮貢獻而創立，並著重於創新及環境保護上的突破，本年度收到了來自全球 50 多個國家各行各業的 1000 多項提名。

新北市場處指出，台灣設計研究院主辦的「金點設計獎」則為表揚傑出的創新設計產品與作品，定位為「全球華人市場最頂尖設計獎項」，鼓勵企業重視產品設計與研發，以設計力增加品牌的附加價值，每年邀集海內外設計與跨領域專家籌組評審陣容，針對整合、創新、功能、美感及傳達面進行評分。「2022金點設計獎」參選作品多達2,765件，僅100餘件獲頒獎項，其中不乏美國、德國、日本、新加坡、泰國、中國大陸等17地作品。

市場處長盛筱蓉說，市場的改建改造比起新建更為困難，必須在舊的軟硬體設施上轉變及創新，大至市場選址、小至水溝洩水坡度設計，各項細節皆不可馬虎。五股市場利用立體停車場1樓頂蓋廣場空間進行改造，結合停車便利性，但須解決必要設施缺乏問題，透過增設水溝、油脂截留器及天花板空調、油煙、水電消防管線整合等工程，並無數次與攤商溝通討論瞭解需求，同時引進美學概念，期待傳統市場的「溫度」能一代一代的傳承下去。

五股市場設計單位創構建築師事務所建築師施忠毅表示，五股市場整體設計以「竹林」與「綠竹筍」意象為發想，結合色系柔和的建材，烘托出愜意空間氛圍，為在地居民提供舒適的購物與休憩空間，藉此翻轉傳統市場既有潮濕、雜亂的刻板印象。

市場處補充，建築的美來自機能與造型達到和諧，市場是展現傳統與現代結合的舞台，新北市場改建改造將不間斷推動，讓傳統市場的溫度可以永續的傳承，也歡迎大家前來造訪，探索傳統市場的美。