萬華香香澡堂造福無家者經營不易 無患子生技贊助沐浴品

台灣芒草心慈善協會在新北市萬華區成立「香香澡堂」，造福附近許多街友無家者，但經營不易。台南無患子生技總經理王瑞閔意外得知澡堂目前每月還缺經費6、7萬元，除了主動補足資金差額缺口，還提供各式暢銷沐浴、清潔用品與防蚊液，支持服務弱勢。

王瑞閔表示，許多無家者必須在公園、車站公共廁所甚至路邊水龍頭洗手台盥洗，非常不便，尤其女性，冬天氣溫低更是困難，也較易影響健康。日前在網路得知「香香澡堂」協助改善相關困境，是全台第一個以「盥洗」為主要服務非營利據點，還提供無家者免費盥洗及領取物資。

王瑞閔說，決定盡綿薄之力協助後，特地跑一趟前往察看，澡堂布置乾淨整齊，附近居民也不再排斥，確認非常用心服務無家者，詢問才知澡堂雖獲補助，但仍不足支應開銷，每月資金缺口差額6、7萬，「芒草心在幫政府照顧弱勢者，能幫上一些忙大家都很開心」。

香香澡堂位於萬華區廣州街253巷17號，雖在小巷弄，但距離常見無家者的艋舺公園步行只需10分鐘，也方便鄰近地區有需要的人來盥洗，每人可以使用20分鐘。目前每天有50人左右使用，沐浴及清潔用品需求量大。

無患子生技老董王高榮說，得知有許多無家者露宿街頭，常因為蚊子叮咬睡得很不好，剛好無患子暢銷的防蚊噴霧防蚊效果佳，因而除了支援洗髮沐浴、洗衣等新開發相關用品，還會全力提供防蚊液協助，企業只要有機會都應該量力，盡社會責任。