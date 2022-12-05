快訊

林智堅、鄭文燦學位遭撤銷！徹查陳明通指導論文？ 教長這樣說

失眠不只睡不著！醫列「這4種情況」都算 太早醒別以為是睡飽了

西服男子之必要？從優雅到實用的古典男裝全圖解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬華香香澡堂造福無家者經營不易 無患子生技贊助沐浴品

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「香香澡堂」造福無家者經營不易，無患子生技主動贊助經費與各種沐浴、清潔與防蚊用品。記者周宗禎／攝影
「香香澡堂」造福無家者經營不易，無患子生技主動贊助經費與各種沐浴、清潔與防蚊用品。記者周宗禎／攝影

台灣芒草心慈善協會在新北市萬華區成立「香香澡堂」，造福附近許多街友無家者，但經營不易。台南無患子生技總經理王瑞閔意外得知澡堂目前每月還缺經費6、7萬元，除了主動補足資金差額缺口，還提供各式暢銷沐浴、清潔用品與防蚊液，支持服務弱勢。

王瑞閔表示，許多無家者必須在公園、車站公共廁所甚至路邊水龍頭洗手台盥洗，非常不便，尤其女性，冬天氣溫低更是困難，也較易影響健康。日前在網路得知「香香澡堂」協助改善相關困境，是全台第一個以「盥洗」為主要服務非營利據點，還提供無家者免費盥洗及領取物資。

王瑞閔說，決定盡綿薄之力協助後，特地跑一趟前往察看，澡堂布置乾淨整齊，附近居民也不再排斥，確認非常用心服務無家者，詢問才知澡堂雖獲補助，但仍不足支應開銷，每月資金缺口差額6、7萬，「芒草心在幫政府照顧弱勢者，能幫上一些忙大家都很開心」。

香香澡堂位於萬華區廣州街253巷17號，雖在小巷弄，但距離常見無家者的艋舺公園步行只需10分鐘，也方便鄰近地區有需要的人來盥洗，每人可以使用20分鐘。目前每天有50人左右使用，沐浴及清潔用品需求量大。

無患子生技老董王高榮說，得知有許多無家者露宿街頭，常因為蚊子叮咬睡得很不好，剛好無患子暢銷的防蚊噴霧防蚊效果佳，因而除了支援洗髮沐浴、洗衣等新開發相關用品，還會全力提供防蚊液協助，企業只要有機會都應該量力，盡社會責任。

防蚊 沐浴

延伸閱讀

下一步選中正萬華立委？ 黃珊珊：不知大家在急什麼

影／新北退休警家暴男撞警車！再闖北市臨檢站 萬華警連開3槍

甫高票當選…台北市議員應曉薇涉賄 檢調搜索約談到案

台北12選區票數分布曝⋯不只陳時中僅拿1區 「萬華區」也讓鄉民看傻了

相關新聞

18日到期！北市熊好券2.0效期剩14天 住宿券用完可抽餐券

台北市政府發行的熊好券2.0使用期限至18日止，為了促進使用率，觀傳局今天宣布，19日將從用過住宿券的民眾中，抽出25人...

新北整頓五股夏綠地再獲肯定 今受頒綠色城市獎

新北市府為整頓五股垃圾山夏綠地，獲得「111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎綠色城市獎」，今天受邀參加頒獎典禮。

五股公有零售市場改造 獲美國泰坦地產大獎金獎

新北市五股公有零售市場榮獲美國「2022泰坦地產大獎金獎（2022 TITAN Property Awards Gold...

萬華香香澡堂造福無家者經營不易 無患子生技贊助沐浴品

台灣芒草心慈善協會在新北市萬華區成立「香香澡堂」，造福附近許多街友無家者，但經營不易。台南無患子生技總經理王瑞閔意外得知...

根除貴子坑溪沿線惡臭 泰山汙水接管第四標工程將開工

為根除新北貴子坑溪沿線惡臭，新北水利局力拚周遭住戶汙水接管，泰山區下水道第四標工程上月決標，預計明年1月3日開工、117...

深化台日情誼 北市、和歌山擴大觀光產業合作

台北市定古蹟「紀州庵」與日本和歌山市有深厚淵源，和歌山市府、議員井上直樹及日台友好和歌山市議會議員連盟會長遠藤富士雄來台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。