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18日到期！北市熊好券2.0效期剩14天 住宿券用完可抽餐券
台北市政府發行的熊好券2.0使用期限至18日止，為了促進使用率，觀傳局今天宣布，19日將從用過住宿券的民眾中，抽出25人獲得雙層餐車晚餐券、100人獲得台北101觀景台門票。
台北熊好券2.0包含住宿券、響購券、市集券、運動券、藝文券及農好券，其中住宿券發行2.3萬份，每份含2張面額新台幣500元的券，使用期限從10月25日至12月18日止。
台北市觀傳局指出，熊好券活動結束後，19日將從使用過住宿券的民眾中抽出25人發放價值1800元的台北市雙層餐車晚餐券，還會抽出100人發放價值600元的台北101觀景台門票。
觀傳局統計，截至今天上午，住宿券使用率不到5成，提醒尚未使用的民眾把握機會，從323家風格各異的熊好住宿店家中挑選最適合自己的，安排一場年末小旅行。
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