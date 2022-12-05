根除貴子坑溪沿線惡臭 泰山汙水接管第四標工程將開工

為根除新北貴子坑溪沿線惡臭，新北水利局力拚周遭住戶汙水接管，泰山區下水道第四標工程上月決標，預計明年1月3日開工、117年完工，受益戶數1萬1359戶，若連同施作中的第三標也完工，泰山區接管率將可達80%，大幅減少汙水排入貴子坑溪，解除水域周遭惡臭問題。

泰山貴子坑溪沿線長期以來惡臭難聞，讓居民苦不堪言，水利局近年打造子母溝提高流速，有效降低異味，但仍有汙水排入問題，無法根除異味；水利局為此也續拚汙水下水道接管，防止再有汙水排入貴子坑溪。

水利局說明，「新北市泰山地區汙水下水道系統工程第四標工程」已於今年11月3日決標，施工範圍包含泰山區同興里、同榮里、義學里、義仁里、明志里、泰友里、新明里、貴子里、貴賢里等9里，預計117年完工，將完成里內汙水下水道系統支分管網布設及用戶接管1萬1359戶。

水利局長宋德仁說，局內於109年起推動貴子坑溪整體環境營造，打造河川治理整治三部曲，其中第二部曲為建置泰山區汙水下水道建設，接管後可大幅減少汙水排入貴子坑溪。

這次工程完工後可收集區域內約1萬噸生活汙水，預計提升泰山區接管率約39%，泰山區施作中的第三標及馬上要動工的第四標完工後，全區接管率約可達80%，累計接管戶數突破2萬戶。

水利局指出，工程預計明年1月3日開工，將全力與路權及交通單位配合，做好交通維持及路平措施，以降低影響用路人車及維護民眾安全為最大原則；用戶接管將與每個里及每條後巷的住戶召開施工前說明會，向住戶說明汙水接管工程須配合及注意事項。