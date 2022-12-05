快訊

林智堅、鄭文燦學位遭撤銷！徹查陳明通指導論文？ 教長這樣說

失眠不只睡不著！醫列「這4種情況」都算 太早醒別以為是睡飽了

西服男子之必要？從優雅到實用的古典男裝全圖解

ADA慈善路跑10日麗寶樂園登場 報名費捐助公益

中央社／ 台中5日電

今年邁入第10屆的ADA台北市建築世代會慈善路跑，10日在麗寶樂園渡假區開跑，路跑報名費全數捐給台東孩子的書屋、三峽小草書屋、慈懷社會福利基金會等單位。

麗寶樂園渡假區今天發布新聞稿指出，台北市建築世代會ADA慈善路跑，10日在麗寶樂園渡假區開跑，藝人賈永婕擔任宣傳大使，路跑報名費將全數捐贈給台東孩子的書屋、三峽小草書屋、財團法人慈懷社會福利基金會等相關單位，讓更多孩童獲得實質的支持與幫助。

路跑分成挑戰組10公里與Fun Run組5公里，路跑起點從麗寶OUTLET MALL前方停車場集結出發，路線行經麗寶樂園渡假區落羽松大道，逐漸轉紅的落羽松林是秋冬最浪漫的風景。沿途還會經過麗寶國際賽車場，以及義大利風情的科莫湖及天空之夢摩天輪。

ADA慈善路跑營造嘉年華式的歡樂情境氛圍，麗寶樂園吉祥物POPA FAMILY也一起來為跑者加油。12月11日由世界展望會接力傳愛，麗寶樂園渡假區招待180名台灣世界展望會中部弱勢孩童與家人一同暢玩探索世界，創造美好的耶誕回憶。

麗寶樂園渡假區舉辦耶誕新年城活動已開跑，截至明年2月28日，每晚上演璀璨絢麗燈光盛宴，逢週末還有街藝大匯演，和異國氛圍耶誕遊行。

麗寶樂園 路跑 落羽松

延伸閱讀

麗寶耶誕新年城活動 2月28日前每晚炫麗燈光活動

統一發票盃、國民法官新制路跑 台南萬人熱情開跑

伯立歐蕎麥公益路跑今登場 明星球星一起開跑

路跑／為台北馬暖身 曾廷瑋台北城市路跑奪冠

相關新聞

18日到期！北市熊好券2.0效期剩14天 住宿券用完可抽餐券

台北市政府發行的熊好券2.0使用期限至18日止，為了促進使用率，觀傳局今天宣布，19日將從用過住宿券的民眾中，抽出25人...

新北整頓五股夏綠地再獲肯定 今受頒綠色城市獎

新北市府為整頓五股垃圾山夏綠地，獲得「111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎綠色城市獎」，今天受邀參加頒獎典禮。

五股公有零售市場改造 獲美國泰坦地產大獎金獎

新北市五股公有零售市場榮獲美國「2022泰坦地產大獎金獎（2022 TITAN Property Awards Gold...

萬華香香澡堂造福無家者經營不易 無患子生技贊助沐浴品

台灣芒草心慈善協會在新北市萬華區成立「香香澡堂」，造福附近許多街友無家者，但經營不易。台南無患子生技總經理王瑞閔意外得知...

根除貴子坑溪沿線惡臭 泰山汙水接管第四標工程將開工

為根除新北貴子坑溪沿線惡臭，新北水利局力拚周遭住戶汙水接管，泰山區下水道第四標工程上月決標，預計明年1月3日開工、117...

深化台日情誼 北市、和歌山擴大觀光產業合作

台北市定古蹟「紀州庵」與日本和歌山市有深厚淵源，和歌山市府、議員井上直樹及日台友好和歌山市議會議員連盟會長遠藤富士雄來台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。