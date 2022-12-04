侯友宜東北角謝票勉勵蕭敬嚴 雖敗選其實是成功的

新北市長侯友宜今天到東北角謝票時說，要謝謝國民黨市議員候選人蕭敬嚴陪他打過美好的一仗，蕭拿到1萬1千票很不容易，本來想說蕭要拿幾千票就很難，所以蕭敬嚴雖然沒有當選，但其實是成功的。

侯友宜上午10點在瑞芳區瑞龍市民活動中心舉辦感恩茶會，邀請瑞芳、平溪、雙溪、貢寮競選後援會幹部、里長等地方人士參加，當面一鞠躬表達謝意。

侯友宜說，他也要特別謝謝蕭敬嚴，年輕人第一次出來參選，很有勇氣，而且來到「這個鄉下」不是那麼簡單，因為老人家要認識一個人，都有長年累月的固定觀念跟想法，改變它不是那麼容易的一件事情。

侯友宜表示，很多的地區有傳統的思維，直接要它改變，說實在話，短短幾個月沒那麼簡單。但是他看到敬嚴認真打拚，用不同的形式走到第一線，用不同的形式跟大家交朋友，雖然他這次沒有選上，不過我認為他是成功的，因為在這個地方要拿1萬1千票，那有那麼簡單，很不容易。

侯友宜說，有些地區改變要花很多的時間，所以蕭敬嚴這次沒選上沒關係，如果有機會繼續深耕，有一天就會心想事成，這才是最重要的。年輕就是本錢，特別謝謝蕭敬嚴陪他打過這美好的一仗。