日韓人士走訪談蘭古道 侯友宜盼古道串起國際友誼橋梁

今年亞洲步道大會在台灣舉行，新北市猴硐金字碑古道徒步嘉年華今天登場，市長侯友宜在瑞芳區猴硐遊客中心，歡迎台灣千里步道協會與日本、韓國團員走訪淡蘭古道，並盼藉由這次交流，為日本宮城偶來步道、金字碑古道，締結「友誼步道」奠下基礎，加深國際步道路網串聯。

亞洲步道大會12月1日到5日首度在台灣舉辦，台灣千里步道協會與日本宮城縣代表團、韓國濟州偶來基金會、韓國步道協會代表，今在猴硐遊客中心舉辦交流儀式，隨後徒步走訪淡蘭古道北路的「金字碑古道」。

侯友宜說，感謝千里步道協會跨海邀請日本宮城縣參訪團來台交流，推動宮城偶來步道與淡蘭國家綠道締結「友誼步道」。很高興淡蘭古蘭和日本、韓國步道建立友誼的橋梁，他要謝謝父母親給他「友宜」這個名字，怎麼連都可以連得上，讓他能和日本、韓國建立友誼。

台日韓三地生態健行愛好者，今天走訪淡蘭古道的路程約2小時。淡蘭古道是國家級綠道之一，橫跨新北、台北、基隆、宜蘭4縣市，並以新北市境內涵蓋範圍最廣，成為遊客來訪新北市熱門景點。

侯友宜說，安排步行這段是淡蘭古道最漂亮的路段，「金字碑古道」擁有150年以上歷史，國際友人在路程中可以看到金字碑等歷史遺跡，也可瞭望基隆嶼海景及欣賞雙溪山嵐之美。只是風雨中行走，請注意安全。