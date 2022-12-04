快訊

趙映光反駁被請出市黨部 吳怡農：討論後趙提出辭呈

江澤民追悼大會6日上午舉行 陸股將暫停交易3分鐘

日韓人士走訪談蘭古道 侯友宜盼古道串起國際友誼橋梁

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市猴硐金字碑古道徒步嘉年華今在瑞芳區猴硐遊客中心登場，市長侯友宜（右三）與走訪淡蘭古道的日、韓團員合影。記者邱瑞杰／攝影
新北市猴硐金字碑古道徒步嘉年華今在瑞芳區猴硐遊客中心登場，市長侯友宜（右三）與走訪淡蘭古道的日、韓團員合影。記者邱瑞杰／攝影

今年亞洲步道大會在台灣舉行，新北市猴硐金字碑古道徒步嘉年華今天登場，市長侯友宜在瑞芳區猴硐遊客中心，歡迎台灣千里步道協會與日本、韓國團員走訪淡蘭古道，並盼藉由這次交流，為日本宮城偶來步道、金字碑古道，締結「友誼步道」奠下基礎，加深國際步道路網串聯。

亞洲步道大會12月1日到5日首度在台灣舉辦，台灣千里步道協會與日本宮城縣代表團、韓國濟州偶來基金會、韓國步道協會代表，今在猴硐遊客中心舉辦交流儀式，隨後徒步走訪淡蘭古道北路的「金字碑古道」。

侯友宜說，感謝千里步道協會跨海邀請日本宮城縣參訪團來台交流，推動宮城偶來步道與淡蘭國家綠道締結「友誼步道」。很高興淡蘭古蘭和日本、韓國步道建立友誼的橋梁，他要謝謝父母親給他「友宜」這個名字，怎麼連都可以連得上，讓他能和日本、韓國建立友誼。

台日韓三地生態健行愛好者，今天走訪淡蘭古道的路程約2小時。淡蘭古道是國家級綠道之一，橫跨新北、台北、基隆、宜蘭4縣市，並以新北市境內涵蓋範圍最廣，成為遊客來訪新北市熱門景點。

侯友宜說，安排步行這段是淡蘭古道最漂亮的路段，「金字碑古道」擁有150年以上歷史，國際友人在路程中可以看到金字碑等歷史遺跡，也可瞭望基隆嶼海景及欣賞雙溪山嵐之美。只是風雨中行走，請注意安全。

侯友宜表示，猴硐有知名的貓村，更是昔日台灣礦業重鎮，大家除了走訪古道，不妨也到記載台灣礦業文化百年歷史的礦業園區逛逛，還有日本統治台灣時代開闢的三貂嶺隧道，也歡迎日本友人安排其他時間走訪，感受這座山城小鎮獨特的文化魅力。

新北市猴硐金字碑古道徒步嘉年華今在瑞芳區猴硐遊客中心登場，市長侯友宜（左六）與走訪淡蘭古道的日、韓團員合影。記者邱瑞杰／攝影
新北市猴硐金字碑古道徒步嘉年華今在瑞芳區猴硐遊客中心登場，市長侯友宜（左六）與走訪淡蘭古道的日、韓團員合影。記者邱瑞杰／攝影
新北市猴硐金字碑古道徒步嘉年華今在瑞芳區猴硐遊客中心登場，市長侯友宜（左）與日本團員代表互贈紀念品。記者邱瑞杰／攝影
新北市猴硐金字碑古道徒步嘉年華今在瑞芳區猴硐遊客中心登場，市長侯友宜（左）與日本團員代表互贈紀念品。記者邱瑞杰／攝影
新北市猴硐金字碑古道徒步嘉年華今在瑞芳區猴硐遊客中心登場，市長侯友宜（左）與日本團員代表互贈紀念品。記者邱瑞杰／攝影
新北市猴硐金字碑古道徒步嘉年華今在瑞芳區猴硐遊客中心登場，市長侯友宜（左）與日本團員代表互贈紀念品。記者邱瑞杰／攝影
新北市猴硐金字碑古道徒步嘉年華今在瑞芳區猴硐遊客中心登場，市長侯友宜（前排左三）與走訪淡蘭古道的日、韓團員合影。記者邱瑞杰／攝影
新北市猴硐金字碑古道徒步嘉年華今在瑞芳區猴硐遊客中心登場，市長侯友宜（前排左三）與走訪淡蘭古道的日、韓團員合影。記者邱瑞杰／攝影

日本 淡蘭古道 侯友宜 猴硐

延伸閱讀

影／再被問是否參選2024總統大選 侯友宜：好好做事

侯友宜：觀光客不夠多 國家拚觀光休閒產業別休息

論文抄襲連爆 侯友宜：學術自主倫理是先進國家應有道德態度

還沒準備好？許信良談2024夢幻名單「朱江配」 侯友宜這麼說

相關新聞

日韓人士走訪談蘭古道 侯友宜盼古道串起國際友誼橋梁

今年亞洲步道大會在台灣舉行，新北市猴硐金字碑古道徒步嘉年華今天登場，市長侯友宜在瑞芳區猴硐遊客中心，歡迎台灣千里步道協會...

侯友宜：觀光客不夠多 國家拚觀光休閒產業別休息

新北市長侯友宜今天在瑞芳區舉辦「東北角感恩茶會」，他向到場支持者說，贏得了嘴巴，不會贏得的全世界，台灣要終結那種不必要的...

新北市金采獎落幕 凱擘大寬頻將連播得獎影片

2022年新北市第12屆金采獎頒獎落幕，在這項年度盛事中，許多地方電視台都競相爭奪各種獎項，凱擘大寬頻旗下電視台更是獲得...

蘆洲宮廟遶境違規燃放煙火 消防局蒐證開罰最高15萬元

新北市蘆洲區某宮廟昨晚舉行廟會遶境活動，雖事前已被勸導告知，仍違反規定在市區道路施放升空類煙火及排炮煙火，新北市消防局第...

新海橋及大漢橋施工鋪路面 7、8日夜間車輛請改道

新北新海橋及大漢橋橫跨大漢溪，是連接板橋與新莊間的重要橋梁，交通量十分龐大，目前汽車道鋪面已有多處損傷，引發關注。新北養...

不用跑到東北角 12月6日板橋遠百也吃得到新北貢寮鮑

新北市東北角季節限定美味「貢寮鮑」12月6日上午10點將在板橋遠東百貨前廣場與民眾相見歡。現場展售從貢寮直送的貢寮鮑、白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。