侯友宜：觀光客不夠多 國家拚觀光休閒產業別休息
新北市長侯友宜今天在瑞芳區舉辦「東北角感恩茶會」，他向到場支持者說，贏得了嘴巴，不會贏得的全世界，台灣要終結那種不必要的選舉話語。批評別人，絕對不會讓自己更好，所以他很高興抽到「YA（2號）」，因為比YA會笑，你正向人家就正向。
侯友宜上午10點在瑞芳區瑞龍市民活動中心舉辦感恩茶會，邀請瑞芳、平溪、雙溪、貢寮競選後援會幹部、里長等地方人士參加，當面表達謝意。
侯友宜說，選舉是要選一個做事的人，在座好多的里長最長跟他12年，知道他是什麼樣的人。他當警察的時候，常有機會遇到地方人士，深感人看人是看一生，不是看一時，一時也許可以用很多的選舉手段，讓選民沒有辦法做判斷，最重要的還是要一本初衷，認真做事情。贏不用高興，贏就是責任，贏就是要好好做事。
侯友宜說，他沒有在選後第一天就一直謝一直謝，因為真的要謝，就是好好把角色做好。他用做事代替謝票，謝票行程沒有那麼密集，但他會以公事為主，排行程時有個到瑞芳的理由，再來跟大家道謝。
對於瑞平雙貢的施政目標，侯友宜說，除了照顧長輩，保留好山好水好風景，趕緊拚觀光產業也很重要。今天他看到疫情以後到台灣觀光休閒的人還不夠多，比不上現在要去東南亞、東北亞，機票都訂不到，都客滿，我們國家在這部分要加油，別休息，讓因疫情受苦的人，看看能不能有頓飯吃比較實在。
侯友宜說，他看待對手也都是用包容關懷的態度，選舉是一時的，選完後團結，好好為這塊土地，不要分你和我，不分族群，好好做事，才是選舉最大的目的。所以他選舉的主軸很清楚，就是健康快樂，讓台灣有希望，讓新北市有未來。
侯表示，他要用這個力量走選舉的路線，走對土地的愛，顧我們的中華民國，顧我們的國家，顧台灣所有人民，這是他的責任，這麼多年來都這麼做。這次瑞平雙貢鄉親給了他七成的選票，「7:3我就要煩惱了」，沿海線他要更打拚，山線，海線都要做，好好把它做好。
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