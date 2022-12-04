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新北市金采獎落幕 凱擘大寬頻將連播得獎影片

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
凱擘大寬頻旗下電視台更是獲得許多獎項，預計在12月16日開始連續播出這些優質影片，讓民眾一起欣賞。圖／凱擘大寬頻提供
凱擘大寬頻旗下電視台更是獲得許多獎項，預計在12月16日開始連續播出這些優質影片，讓民眾一起欣賞。圖／凱擘大寬頻提供

2022年新北市第12屆金采獎頒獎落幕，在這項年度盛事中，許多地方電視台都競相爭奪各種獎項，凱擘大寬頻旗下電視台更是獲得許多獎項，預計在12月16日開始連續播出這些優質影片，讓民眾一起欣賞。

凱擘、台灣大寬頻旗下的有線電視在這一次金采獎也獲得不錯的成績，其中全聯有線電視「透視新北市」從地方角度探討新北市市政，更連續2屆拿下公共論壇團節目獎殊榮。

凱擘表示，新唐城有線電視則以「追夢英雄」紀錄身障、罕病者挑戰身體極限追尋實踐夢想的過程獲得社會光明面節目獎，而台灣大寬頻觀天下有線電視製作的「島人」獲得評審肯定，一舉奪下最佳節目企劃、最佳攝影、剪輯兩項大獎。大新店民主有線電視則是靠著優質的在地服務拿下最佳新聞採訪獎、創新服務獎以及評審團特別獎。

凱擘指出，除頒獎典禮外，為了讓更多的觀眾能夠欣賞這些優質的作品，12月16日從下午1點到晚間11點半在新北市公用頻道CH03台，連續播出今年獲獎作。

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