快訊

「殘酷表演」！觀看散播韓流節目 金正恩下令公開處決3名高中生

林智堅、鄭文燦論文遭雙殺 綠委籲陳明通先道歉辭職

日本製造趨勢回歸 但消費者吞得下「清零陸製」代價？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘆洲宮廟遶境違規燃放煙火 消防局蒐證開罰最高15萬元

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
宮廟遶境活動在捷運三民高中站旁馬路上施放排炮。圖／新北市消防局提供
宮廟遶境活動在捷運三民高中站旁馬路上施放排炮。圖／新北市消防局提供

新北市蘆洲區某宮廟昨晚舉行廟會遶境活動，雖事前已被勸導告知，仍違反規定在市區道路施放升空類煙火及排炮煙火，新北市消防局第三大隊蒐證後將依違反「新北市爆竹煙火施放管制辦法」，開罰3萬元以上15萬元以下罰鍰。

消防局第三大隊指出，該宮廟申請路權辦理遶境活動時，已告知不得施放煙火，轄區消防單位並再度事前宣導，但昨晚7時許仍在蘆洲區三民路、民生街附近施放升空類煙火及排炮煙火，未保持安全距離且點火方式違反產品使用說明。因此將依違反「新北市爆竹煙火施放管制辦法」第6條，對施放行為人開罰3萬元以上15萬元以下罰鍰。

此外，有鑑於逢年過節、廟宇神明聖誕辦理遶境慶典活動，經常傳出施放爆竹煙火引發火警或造成人員受傷，消防局呼籲各宮廟團體勿違規施放專業煙火或一般煙火，並遵守以下4個守則，以保護自身及他人的生命財產安全：

1.晚間10時至隔日凌晨6時，禁止施放升空及飛行類爆竹煙火。

2.應依照產品使用說明施放，切勿串接、堆疊施放或朝人、車、建築物點燃爆竹煙火。

3.選購有認可標示之爆竹煙火。

4.未經申請許可，勿施放專業爆竹煙火。

宮廟遶境活動在市區道路上施放升空類煙火。圖／新北市消防局提供
宮廟遶境活動在市區道路上施放升空類煙火。圖／新北市消防局提供
宮廟遶境活動在市區道路上施放升空類煙火，消防局將開罰最高15萬元。圖／新北市消防局提供
宮廟遶境活動在市區道路上施放升空類煙火，消防局將開罰最高15萬元。圖／新北市消防局提供

遶境

延伸閱讀

平溪十分老街掉落爆竹砸傷遊客 警追施放者最高罰15萬

影／倉庫旁燒雜物引火警 金門消防局出動7車16人滅火

高雄里長落選人獨自外出 一小時後被發現陳屍宮廟樹下

花蓮五教合一祭天祈福活動12月登場 全縣8天大遶境

相關新聞

出訪沖繩 柯文哲：拜託日方推悠遊卡

台北市長柯文哲出訪沖繩，昨中午返台。柯文哲說，這次主要是為了悠遊卡，幫悠遊卡打廣告，另外還拜訪沖繩的知事和那霸市的市長，...

蘆洲宮廟遶境違規燃放煙火 消防局蒐證開罰最高15萬元

新北市蘆洲區某宮廟昨晚舉行廟會遶境活動，雖事前已被勸導告知，仍違反規定在市區道路施放升空類煙火及排炮煙火，新北市消防局第...

新海橋及大漢橋施工鋪路面 7、8日夜間車輛請改道

新北新海橋及大漢橋橫跨大漢溪，是連接板橋與新莊間的重要橋梁，交通量十分龐大，目前汽車道鋪面已有多處損傷，引發關注。新北養...

不用跑到東北角 12月6日板橋遠百也吃得到新北貢寮鮑

新北市東北角季節限定美味「貢寮鮑」12月6日上午10點將在板橋遠東百貨前廣場與民眾相見歡。現場展售從貢寮直送的貢寮鮑、白...

淡水白燈塔被拆？艦隊分署：更新燈具 重新整建

本島最古老、也是唯一河口燈塔的淡水白燈塔，昨（3）日被民眾目擊整個燈塔被拆卸下來，誤解將拆解撤除。燈塔所在的海巡艦隊分署...

伴母病危民眾走過低潮 中和志工無私奉獻獲績優團隊獎

疫情趨緩，期間不少志工全力協助民眾，也不少溫馨故事，像中和就有居檢民眾逢母病危而無法探視，當時防疫志工安撫及陪伴讓民眾相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。