新海橋及大漢橋施工鋪路面 7、8日夜間車輛請改道

新北新海橋及大漢橋橫跨大漢溪，是連接板橋與新莊間的重要橋梁，交通量十分龐大，目前汽車道鋪面已有多處損傷，引發關注。新北養工處表示，將於7日夜間封閉新海橋，請民眾改走大漢橋通行；大漢橋則於8日夜間封閉新莊中正路往板橋方向匝道，請民眾改由新莊思源路匝道上大漢橋或新海橋通行。

養工處說明，日常巡查兩橋發現，汽車道鋪面已有多處損傷，因此安排方正銑鋪工程改善路面，以保障用路人安全。工程將於7日夜間10時30分至隔日上午5時30分封閉新海橋，屆時將封閉新海橋全線道路，請汽機車改由大漢橋通行；公車786路線及810路線則改道行駛大漢橋，沿途不影響既有站牌停靠。

大漢橋則於8日夜間10時30分至隔日上午5時30分，封閉新莊中正路往板橋方向匝道，屆時往板橋民眾，請汽車改由新海橋通行或新莊思源路匝道上大漢橋；公車857路線、802路線、藍18路線及845路線將改行駛新海橋，沿途不影響既有站牌停靠，另公車99路線改由思源路匝道上大漢橋，屆時將不停靠頭前庄站。