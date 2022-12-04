不用跑到東北角 12月6日板橋遠百也吃得到新北貢寮鮑

新北市東北角季節限定美味「貢寮鮑」12月6日上午10點將在板橋遠東百貨前廣場與民眾相見歡。現場展售從貢寮直送的貢寮鮑、白帶魚等東北角特色在地海味，還有限量100份現煎貢寮鮑，供民眾掃QR code按讚免費試吃。

「貢寮鮑」是以新北市貢寮區養殖九孔及黑盤鮑所建立品牌，在半開放潮間帶養殖池飼養的貢寮鮑，肉質鮮美Q彈，養殖業者堅持零用藥養殖，每年11月至隔年3月產季期間的貢寮鮑最是鮮嫩肥美，前往東北角旅遊千萬記得到當地餐廳品嚐這一在地季節限定美味。

不過想吃貢寮鮑，12月6日當天不用跑到東北角，在板橋遠東百貨前廣場也吃得到，現場除了精彩的「廚師亂打秀」表演，料理女王蔡季芳也會在現場示範貢寮鮑美味料理秘訣，此外還有各式當季東北角白帶魚、小卷、鯖魚、透抽等優質水產品從貢寮直送現場，更有限量100份現煎貢寮鮑，民眾只需至活動現場掃QRcode新北漁樂快爆貼文按讚即可免費試吃，數量有限，想嚐鮮的要快。