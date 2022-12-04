快訊

「殘酷表演」！觀看散播韓流節目 金正恩下令公開處決3名高中生

林智堅、鄭文燦論文遭雙殺 綠委籲陳明通先道歉辭職

日本製造趨勢回歸 但消費者吞得下「清零陸製」代價？

不用跑到東北角 12月6日板橋遠百也吃得到新北貢寮鮑

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市漁業處推薦，鼻頭阿珠海鮮餐廳的哇沙米貢寮鮑。圖／新北市漁業處提供
新北市漁業處推薦，鼻頭阿珠海鮮餐廳的哇沙米貢寮鮑。圖／新北市漁業處提供

新北市東北角季節限定美味「貢寮鮑」12月6日上午10點將在板橋遠東百貨前廣場與民眾相見歡。現場展售從貢寮直送的貢寮鮑、白帶魚等東北角特色在地海味，還有限量100份現煎貢寮鮑，供民眾掃QR code按讚免費試吃。

「貢寮鮑」是以新北市貢寮區養殖九孔及黑盤鮑所建立品牌，在半開放潮間帶養殖池飼養的貢寮鮑，肉質鮮美Q彈，養殖業者堅持零用藥養殖，每年11月至隔年3月產季期間的貢寮鮑最是鮮嫩肥美，前往東北角旅遊千萬記得到當地餐廳品嚐這一在地季節限定美味。

不過想吃貢寮鮑，12月6日當天不用跑到東北角，在板橋遠東百貨前廣場也吃得到，現場除了精彩的「廚師亂打秀」表演，料理女王蔡季芳也會在現場示範貢寮鮑美味料理秘訣，此外還有各式當季東北角白帶魚、小卷、鯖魚、透抽等優質水產品從貢寮直送現場，更有限量100份現煎貢寮鮑，民眾只需至活動現場掃QRcode新北漁樂快爆貼文按讚即可免費試吃，數量有限，想嚐鮮的要快。

若想到產地品嘗新鮮貢寮鮑，新北市漁業處推薦，鼻頭阿珠海鮮餐廳的哇沙米貢寮鮑、和美阿義海鮮商店的香蒜貢寮鮑、美豔山海洋牧場現烤貢寮鮑、澳底龍蝦大王的黃耆枸杞九孔湯，及極東漁村馬崗靠海生活的貢寮鮑火鍋。

新北市漁業處推薦，和美阿義海鮮商店的香蒜貢寮鮑。圖／新北市漁業處提供
新北市漁業處推薦，和美阿義海鮮商店的香蒜貢寮鮑。圖／新北市漁業處提供

貢寮 餐廳

延伸閱讀

新北7旬比丘尼疑搶快...穿越分隔島過馬路 遭機車撞飛亡

新北新店晚間機車事故釀1死3傷

新北文化獎今頒獎 侯友宜攙81歲水墨藝術家李義弘上台

板橋某國小師要學生「自賞巴掌100下」 涉體罰被起訴

相關新聞

出訪沖繩 柯文哲：拜託日方推悠遊卡

台北市長柯文哲出訪沖繩，昨中午返台。柯文哲說，這次主要是為了悠遊卡，幫悠遊卡打廣告，另外還拜訪沖繩的知事和那霸市的市長，...

蘆洲宮廟遶境違規燃放煙火 消防局蒐證開罰最高15萬元

新北市蘆洲區某宮廟昨晚舉行廟會遶境活動，雖事前已被勸導告知，仍違反規定在市區道路施放升空類煙火及排炮煙火，新北市消防局第...

新海橋及大漢橋施工鋪路面 7、8日夜間車輛請改道

新北新海橋及大漢橋橫跨大漢溪，是連接板橋與新莊間的重要橋梁，交通量十分龐大，目前汽車道鋪面已有多處損傷，引發關注。新北養...

不用跑到東北角 12月6日板橋遠百也吃得到新北貢寮鮑

新北市東北角季節限定美味「貢寮鮑」12月6日上午10點將在板橋遠東百貨前廣場與民眾相見歡。現場展售從貢寮直送的貢寮鮑、白...

淡水白燈塔被拆？艦隊分署：更新燈具 重新整建

本島最古老、也是唯一河口燈塔的淡水白燈塔，昨（3）日被民眾目擊整個燈塔被拆卸下來，誤解將拆解撤除。燈塔所在的海巡艦隊分署...

伴母病危民眾走過低潮 中和志工無私奉獻獲績優團隊獎

疫情趨緩，期間不少志工全力協助民眾，也不少溫馨故事，像中和就有居檢民眾逢母病危而無法探視，當時防疫志工安撫及陪伴讓民眾相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。