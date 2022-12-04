伴母病危民眾走過低潮 中和志工無私奉獻獲績優團隊獎

疫情趨緩，期間不少志工全力協助民眾，也不少溫馨故事，像中和就有居檢民眾逢母病危而無法探視，當時防疫志工安撫及陪伴讓民眾相當感激。其實中和志工隊平時服務就有目共睹，今年在全國超過104萬名志工及2萬多個志工隊中脫穎而出，榮獲全國績優志工團隊獎。

中和區公所指出，為了服務更多需要幫助的民眾，中和區公所自74年起成立志工隊，至今共有五大服務組別，包含「社福組」負責獨居長輩關懷與送餐、「健保組」及「引導組」協助引導洽公民眾及諮詢、「信南K書中心組」協助民眾自修閱覽、「改善民俗組」協助納骨堂事務及支援宗教文化活動，區公所透過全方位及公私協力，近三年累積服務民眾高達63萬1136人次。

尤其這2年疫情期間，公所員工及志工全面投入居家檢疫關懷中心撥打關懷電話，問安電話累積超過33萬通，期間也創造不少溫馨小故事，像是民眾居家檢疫期間遭逢母親病危且無法探視，防疫志工每天電話安撫、傾聽及陪伴民眾度過低潮，民眾十分感激；以及社福志工不畏疫情嚴峻持續送餐，讓獨居長輩用餐無虞，獨居長輩回饋「謝謝志工長期照顧，有志工足感心」。

中和志工隊的積極防疫作為不只獲國內外媒體等專輯報導，民國109年獲蔡英文總統親自頒發全國防疫獎章，4位獲獎志工有2位來自中和區公所志工隊；而今年則是在由衛生福利部三年主辦一次的全國衛生福利績優志工團隊頒獎典禮，從全國有超過104萬名志工及2萬多個志工隊中脫穎而出獲選111年全國績優志工團隊獎，區長賴俊達昨天從行政院長蘇貞昌手中獲頒該殊榮。

賴俊達表示，感謝志工長久以來的無私奉獻，讓中和更溫暖及充滿人情味；中和區除了志工隊，更有16類的志工，總計1萬3622名志工投入各項服務，每年造福服務民眾高達1173萬4798人次， 110年以16類志工為主題，榮獲衛生福利部「健康城市暨高齡友善城市-活躍獎」，近2年中和區志工團隊拿下2項全國大獎，期待未來為中和創造更多為民服務佳績。

中和志工隊今年在全國超過104萬名志工及2萬多個志工隊中脫穎而出，榮獲「111年全國績優志工團隊獎」。圖／中和區公所提供