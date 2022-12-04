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皇冠海岸觀光圈成果發表 食宿遊購行30店串連遊程行銷

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
皇冠海岸觀光圈成果發表，食宿遊購行30店串連遊程行銷。圖／北觀處提供
皇冠海岸觀光圈成果發表，食宿遊購行30店串連遊程行銷。圖／北觀處提供

交通部觀光局北觀處推動「皇冠海岸觀光圈」，選出30間產業風格形塑店家，串連出6條經典遊程，昨舉行成果發表會，將區域內店家凝聚並串連在一起，希望遊客探訪豐富的地景及人文風情，感受北海岸、觀音山及基隆的魅力。

北觀處推動「皇冠海岸觀光圈」，去年底籌組，經過1年的盤整、形塑輔導、學習及串連，昨在CITYLINK南港店AB棟1F廣場舉行成果發表會，現場有特色市集、展示及人氣歌手助陣。

北觀處從去年10年底籌組皇冠海岸觀光圈，以新北五股、八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里到基隆全區為範圍，盤點、整合觀光資源與在地特色店家，透過凝聚共識、產業形塑提升軟硬體服務品質、串連遊程及行銷推廣。

例如淡水將捷金鬱金香酒店的「抹茶觀音山」甜點，便是結合三芝牧蜂農場的水筆仔蜜所製成的美味下午茶。

交通部觀光局副局長周廷彰、台灣旅遊交流協會會長賴瑟珍等及皇冠海岸觀光圈在地多位協會理事長皆到場共襄盛舉。周廷彰表示，在北觀處及業者攜手努力，加上觀光局國際行銷宣傳，皇冠海岸觀光圈的客群銷定在國際旅客，以地利之便、搭配不同主題遊程及套票，吸引遊客能夠愛上皇冠海岸。

北觀處長陳美秀說，北觀處透過蹲點整備，將區域內店家凝聚並串連在一起，皇冠海岸觀光圈一年四季都適合全家大小前往，希望遊客探訪豐富的地景及人文風情，感受北海岸、觀音山及基隆的魅力。

相關「皇冠海岸觀光圈」的商家及主題遊程、套票等資訊，歡迎至北觀處官網或北觀粉絲團-幸福北海岸查詢。

皇冠海岸觀光圈成果發表，食宿遊購行30店串連遊程行銷。圖／北觀處提供
皇冠海岸觀光圈成果發表，食宿遊購行30店串連遊程行銷。圖／北觀處提供
皇冠海岸觀光圈成果發表，食宿遊購行30店串連遊程行銷。圖／北觀處提供
皇冠海岸觀光圈成果發表，食宿遊購行30店串連遊程行銷。圖／北觀處提供
皇冠海岸觀光圈成果發表，食宿遊購行30店串連遊程行銷。圖／北觀處提供
皇冠海岸觀光圈成果發表，食宿遊購行30店串連遊程行銷。圖／北觀處提供

基隆 觀光局 淡水

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