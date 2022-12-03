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岡山樂購攜手世展會點燈 替弱勢兒募集助學平安紅包

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
樂購廣場今晚舉辦「耶誕有愛‧點亮偏鄉」儀式，在多納國小Tathenay歌謠隊宛如天籟的歌聲中，點亮10米高的耶誕樹。記者劉學聖／攝影
樂購廣場今晚舉辦「耶誕有愛‧點亮偏鄉」儀式，在多納國小Tathenay歌謠隊宛如天籟的歌聲中，點亮10米高的耶誕樹。記者劉學聖／攝影

耶誕腳步接近，岡山樂購廣場今晚攜手台灣世界展望會舉辦「耶誕有愛‧點亮偏鄉」聖誕系列活動，共同點亮超過10米的聖誕樹，也為經濟弱勢兒童點募集助學紅包，為他們點亮希望之光。

耶誕節是充滿感恩、感謝以及愛的節日，今年開幕的岡山樂購廣場首次慶祝耶誕節，即透過世界展望會當橋梁，分送滿滿的愛給需要扶助的經濟弱勢孩童。

樂購廣場今晚舉辦「耶誕有愛‧點亮偏鄉」儀式，在多納國小Tathenay歌謠隊宛如天籟的歌聲中，點亮10米高的耶誕樹，店長賴依婕代表樂購廣場捐贈10萬元，支持台灣世界展望會國內「助學紅包」行動，她希望透過實質的捐贈及認購耶誕心願卡行動，讓世展會弱勢兒少及家庭在聖誕節也能感受滿滿愛的溫暖。

今天起到12月25日期間內，樂購廣場3樓設置有聖誕認購心願牆，由弱勢家庭孩子在心願卡上填入自己想要的聖誕禮物，再由熱心民眾認購，樂購廣場會居中購買完願望禮物，交展望會人員分送孩子圓夢。12月15日起到明年元月2日，每天晚上5點半起，每15分鐘就有一場浪漫耶誕雪花秀，讓北高雄的民眾也能一起體驗白雪紛飛的幸福氛圍。

世展會南區辦事處長林惠君說，今年樂購廣場與世展會合作聖誕有愛、點亮偏鄉活動，將為1萬820名經濟弱勢的孩子，募集遙不可及的聖誕禮物，世展會12 月起也會循習俗推出「紅包傳愛」活動，替弱勢家庭募集孩子的助學紅包，讓他們可以順利就學。

此外更希望這些平安紅包能讓6歲以下的無法.攝取足夠營養的孩子補足營養，或安度急難及醫療的家庭危機，長期目標則透過社會培力協助弱勢孩子自立，希望熱心民眾能透過世展會官網捐贈「平安紅包」，為孩子帶來健康平安與希望，為帶來更多的祝福。

岡山樂購廣場今晚攜手世展會，為耶誕樹點燈，也率先捐出10萬助學紅包，幫弱勢孩子圓夢。記者劉學聖／攝影
岡山樂購廣場今晚攜手世展會，為耶誕樹點燈，也率先捐出10萬助學紅包，幫弱勢孩子圓夢。記者劉學聖／攝影
樂購廣場今晚舉辦「耶誕有愛‧點亮偏鄉」儀式，在多納國小Tathenay歌謠隊宛如天籟的歌聲中，點亮10米高的耶誕樹。記者王昭月／攝影
樂購廣場今晚舉辦「耶誕有愛‧點亮偏鄉」儀式，在多納國小Tathenay歌謠隊宛如天籟的歌聲中，點亮10米高的耶誕樹。記者王昭月／攝影
岡山樂購廣場今晚攜手世展會，為耶誕樹點燈，也率先捐出10萬助學紅包，幫弱勢孩子圓夢。記者王昭月／攝影
岡山樂購廣場今晚攜手世展會，為耶誕樹點燈，也率先捐出10萬助學紅包，幫弱勢孩子圓夢。記者王昭月／攝影
樂購廣場店長賴依婕（左）代表樂購廣場捐贈10萬元，支持台灣世界展望會國內「助學紅包」行動。記者王昭月／攝影
樂購廣場店長賴依婕（左）代表樂購廣場捐贈10萬元，支持台灣世界展望會國內「助學紅包」行動。記者王昭月／攝影
岡山樂購廣場今晚攜手世展會，為耶誕樹點燈，也率先捐出10萬助學紅包，幫弱勢孩子圓夢。記者王昭月／攝影
岡山樂購廣場今晚攜手世展會，為耶誕樹點燈，也率先捐出10萬助學紅包，幫弱勢孩子圓夢。記者王昭月／攝影
樂購廣場店長賴依婕（左）代表樂購廣場捐贈10萬元，支持台灣世界展望會國內「助學紅包」行動，右為世展會南區處長林惠君。記者劉學聖／攝影
樂購廣場店長賴依婕（左）代表樂購廣場捐贈10萬元，支持台灣世界展望會國內「助學紅包」行動，右為世展會南區處長林惠君。記者劉學聖／攝影
岡山樂購廣場今晚攜手世展會，為耶誕樹點燈，也率先捐出10萬助學紅包，幫弱勢孩子圓夢。記者劉學聖／攝影
岡山樂購廣場今晚攜手世展會，為耶誕樹點燈，也率先捐出10萬助學紅包，幫弱勢孩子圓夢。記者劉學聖／攝影

紅包 偏鄉

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