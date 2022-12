台北市社會局舉辦達人秀 邀身障者大秀絕技圈粉無數

今天是國際身心障礙者日,為落實尊重多元理念,台北市政府社會局今天舉辦「Show My Life音韻達人秀」,邀請身懷絕技的他們秀出自己的熱情,也評選出25位跨專業服務的績優人員,包含身障機構團體、照顧服務員、物理治療師、教保員、公車司機、手語翻譯員及醫師等。

社會局長周榆修表示,自由平等是社會的核心價值,2014年立法院通過身心障礙者權利公約施行法,正式將CRPD國內法化,台北市政府過去不斷提升身心障礙者相關權益,保障他們平等參與社會、政治、經濟、文化等的機會,並促進其自立及發展,共同消弭身障者在生活中的障礙及不便,並期望全市市民共同來守護共融平等的價值。

社會局表示,市府今天舉辦Show My Life 音韻達人秀,共分為演唱組、演奏組及舞蹈組共三組,得獎者將獲頒獎座,並錄製專輯在YouTube上露出;今天的比賽結合實體及線上直播辦理決賽,不僅可以擴大觀看規模,也可讓更多市民朋友認識身障朋友的才藝表現。