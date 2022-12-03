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台北市社會局舉辦達人秀 邀身障者大秀絕技圈粉無數

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市政府社會局今天舉辦「Show My Life音韻達人秀」，邀請身懷絕技的身心障礙者秀出自己的熱情。圖／台北市社會局提供
台北市政府社會局今天舉辦「Show My Life音韻達人秀」，邀請身懷絕技的身心障礙者秀出自己的熱情。圖／台北市社會局提供

今天是國際身心障礙者日，為落實尊重多元理念，台北市政府社會局今天舉辦「Show My Life音韻達人秀」，邀請身懷絕技的他們秀出自己的熱情，也評選出25位跨專業服務的績優人員，包含身障機構團體、照顧服務員、物理治療師、教保員、公車司機、手語翻譯員及醫師等。

社會局長周榆修表示，自由平等是社會的核心價值，2014年立法院通過身心障礙者權利公約施行法，正式將CRPD國內法化，台北市政府過去不斷提升身心障礙者相關權益，保障他們平等參與社會、政治、經濟、文化等的機會，並促進其自立及發展，共同消弭身障者在生活中的障礙及不便，並期望全市市民共同來守護共融平等的價值。

社會局表示，市府今天舉辦Show My Life 音韻達人秀，共分為演唱組、演奏組及舞蹈組共三組，得獎者將獲頒獎座，並錄製專輯在YouTube上露出；今天的比賽結合實體及線上直播辦理決賽，不僅可以擴大觀看規模，也可讓更多市民朋友認識身障朋友的才藝表現。

社會局表示，希望藉此機會找出隱藏在台北市各地的優秀身障朋友參與，不僅是鼓勵他們走出戶外，展現自我，更讓市民朋友們從另一種的角度認識他們，達到「共融社會」的精神。

台北市政府社會局今天舉辦「Show My Life音韻達人秀」，社會局長周榆修上台致詞。圖／台北市社會局提供
台北市政府社會局今天舉辦「Show My Life音韻達人秀」，社會局長周榆修上台致詞。圖／台北市社會局提供
台北市政府社會局今天舉辦「Show My Life音韻達人秀」，邀請身懷絕技的身心障礙者秀出自己的熱情。圖／台北市社會局提供
台北市政府社會局今天舉辦「Show My Life音韻達人秀」，邀請身懷絕技的身心障礙者秀出自己的熱情。圖／台北市社會局提供
台北市政府社會局今天舉辦「Show My Life音韻達人秀」，邀請身懷絕技的身心障礙者秀出自己的熱情。圖／台北市社會局提供
台北市政府社會局今天舉辦「Show My Life音韻達人秀」，邀請身懷絕技的身心障礙者秀出自己的熱情。圖／台北市社會局提供

身障者 北市

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