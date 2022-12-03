民眾黨選後檢討 柯文哲：會依縣市分別開會
民眾黨主席即將改選，卻只有柯文哲登記，被外界稱「一人政黨」，而這次九合一選舉後也準備要做檢討。柯文哲今受訪時說，還要看能不能快點找人才，九合一選舉部分則依縣市分別開檢討會，條列本次選舉犯的錯誤，最後會有完整的檢討報告。
柯文哲下午出席「掌握2023全球新局」論壇前接受媒體聯訪，他表示選後檢討會依縣市，請主委、候選人一起開檢討會，當選人要給他恭喜，落選的安慰鼓勵，要利用每次的對話先蒐集情報、彙整，把本次選舉犯的錯條列出來，最後做出完整的檢討報告。至於同額競選黨主席，柯文哲說，要看看能不能快點找更多人才進來。
雖然九合一選舉後，民眾黨躍升為第三大黨，但未來仍難單獨挑戰藍綠，被問到2024大選是否會朝藍綠合作方向？柯文哲說，組織壯大需要時間，台灣目前的政治狀態還是很需要組織，純粹靠空戰要贏不是不可能，但不容易。
另外，亞太和平研究基金會董事長許信良稱2024「郭柯配」是夢幻組合，能讓中國國民黨感受到壓力。柯文哲說，現在各種說法都有，「不然晚上Call in節目這麼多怎辦？」，做好自己的事，「這種事情就是前半年才會底定，現在講都太早了」。
不過有民調顯示，近5成民眾不支持柯文哲選總統，柯文哲說，民調看看就好，這要長期觀察，單獨看一次民調也看不出來。
至於要和鴻海創辦人郭台銘還是新北市長侯友宜組合？柯文哲說，「沒有啦，其實我跟誰都很好，矮唷，不要問這個啦，奇怪，沒有其他題目可以問是不是？」每個人都有優缺點，對方要不要他也不曉得。
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