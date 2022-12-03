國內外鳥友好手齊集 台灣觀鳥馬拉松鳴笛開跑

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2022台灣觀鳥馬拉松」大賽今天在台南北門熱鬧登場。30支隊參賽切磋賞鳥功力；今年因疫情影響雖少了許多國際隊伍參與，但仍有旅台國外南非、菲律賓、馬來西亞、日本、俄羅斯鳥友參加，見證雲嘉南濱海賞鳥的國際吸引力。

雲嘉南管理處表示，年年舉辦的「台灣觀鳥馬拉松大賽」今年已第10屆，在國內、外賞鳥人心中建立知名品牌形象，也是全台唯一比賽範圍跨越雲嘉南三縣市以及三個國家風景區管理處，鳥類生態環境從濱海到高山，涵蓋水鳥與山鳥的賞鳥活動。

這裡西南沿岸鹽田濕地及特殊生態環境，每年有大量的候鳥聚集在此度冬，不僅種類繁多，數量更是壯觀，有黑面琵鷺、黑腹燕鷗、反嘴鴴、高蹺鴴、赤足鷸、金斑鴴及各種鷺科鳥類，是台灣賞鳥的最佳選擇。

管理處表示，30隊親子報名將近三分之一，最高齡94歲，最小4歲，顯示賞鳥活動漸往大眾休閒模式發展，今年特別增加不曾具有參賽經驗的慢飛組，規畫專業賞鳥社團老師指導，吉今年培訓的46位觀鳥帶路人協助，以小旅行方式，暢遊雲嘉南濱海觀鳥熱點。

另台南市生態保育學會宣布市長黃偉哲任內野放傷癒的11隻黑面琵鷺已目擊2隻，希望全體鳥友能努力協尋通報腳上綁有辨識環的黑面琵鷺。