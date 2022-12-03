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西門町林蔭大道黃連木轉色 紅葉景觀吸人氣

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
西門町中華路一段人行道上的黃連木葉片已經由綠色逐漸轉為黃、橘、紅等顏色，相當美麗。圖／北市工務局提供
西門町中華路一段人行道上的黃連木葉片已經由綠色逐漸轉為黃、橘、紅等顏色，相當美麗。圖／北市工務局提供

台北市區內有不少林蔭大道，西門町中華路上綠蔭以黃連木、大王椰子等喬木為主。北市公園處表示，近日因天氣漸冷，黃連木葉片轉變為黃橘色、橘紅色等暖色系，串聯西本願寺、西門町、北門等景點，若想觀賞紅葉景觀，就不可錯過中華路林蔭大道。

北市公園處表示，中華路一段全長80公尺，北起忠孝西路二段，南至愛國西路，是道路綠美化養護重點，主中央分隔島綠美化採大王椰子列植兩排，底層複層式栽植杜鵑花；最外側分隔島綠美化採樟樹列植一排，底層同樣栽植杜鵑花；人行道列植黃連木及少數茄苳，各花圃底層複層式搭配宮粉仙丹綠化，把「西門町」妝點得多采多姿。

公園處說，黃連木是台灣原生半落葉深根性喬木，適合全日照環境，樹皮呈鱗片狀剝落，枝幹堅硬可以抗風，枝葉細緻，葉為羽狀複葉，樹形美觀且葉片在秋冬會逐漸轉為鮮艷的黃橘紅色後脫落，常運用於公園綠地或道路旁，景觀觀賞價值高，能表現四季風情，亦是耐風、耐寒、耐旱、抗空汙且生命力強的行道樹與庭園樹。

公園處指出，黃連木在落葉期養護疏枝修剪過密的不良枝，讓樹冠通透，維持樹木樹勢使其健康生長，黃連木枝葉及木材還有淡淡的香味，亦有「香狸猫」之稱。

公園處說，在秋冬季節，黃連木葉色轉紅，讓中華路街區煥然一新，來此觀賞、旅遊及參加活動的民眾，可以漫步或騎乘自行車暢遊於人行街道上，更能深刻體驗黃連木橘紅浪漫暖意，在熱鬧的西門町，也能悠然的在林蔭大道觀賞紅葉飄落。

西門町中華路一段人行道上的黃連木葉片已經由綠色逐漸轉為黃、橘、紅等顏色，相當美麗。圖／北市工務局提供
西門町中華路一段人行道上的黃連木葉片已經由綠色逐漸轉為黃、橘、紅等顏色，相當美麗。圖／北市工務局提供

西門町 杜鵑花 綠美化

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