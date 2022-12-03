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免費來當「都市農夫」 中市環保農園開放報名

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市環保局在文山資源回收環境教育園區開辦「環保農園」，讓市民免費承租5個月，實現在都市耕作願望。圖／台中市環保局提供
台中市環保局在文山資源回收環境教育園區開辦「環保農園」，讓市民免費承租5個月，實現在都市耕作願望。圖／台中市環保局提供

台中市環保局在文山資源回收環境教育園區開辦「環保農園」，讓市民免費承租5個月，實現在都市耕作願望，即日起至12月16日下午5時止開放報名，環保局將公開抽籤，抽出30位正取及15名備取。

參與今年第2期耕種的陳先生表示，很幸運有機會參與耕作，種植作物就像照顧孩子一樣，給予什麼養分與精力，就得到多少回饋。每當親手採摘自己種植的新鮮蔬菜時，就獲得滿滿的成就感；平時也會與其他農友互相交流種菜經驗，藉此認識許多新朋友，真的很有意義。

環保局表示，「環保農園」限台中市民、並以戶為單位申請，每年分二期報名抽籤，抽中的市民可免租金使用，入場耕作時間從明年1月9日起至6月8日止，為期5個月，有興趣的市民把握機會報名，民眾可至台中市環保局環保農園下載申請表報名。

台中市環保局在文山資源回收環境教育園區開辦「環保農園」，讓市民免費承租5個月，實現在都市耕作願望。圖／台中市環保局提供
台中市環保局在文山資源回收環境教育園區開辦「環保農園」，讓市民免費承租5個月，實現在都市耕作願望。圖／台中市環保局提供

台中市 資源回收

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