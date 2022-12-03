免費來當「都市農夫」 中市環保農園開放報名

台中市環保局在文山資源回收環境教育園區開辦「環保農園」，讓市民免費承租5個月，實現在都市耕作願望，即日起至12月16日下午5時止開放報名，環保局將公開抽籤，抽出30位正取及15名備取。

參與今年第2期耕種的陳先生表示，很幸運有機會參與耕作，種植作物就像照顧孩子一樣，給予什麼養分與精力，就得到多少回饋。每當親手採摘自己種植的新鮮蔬菜時，就獲得滿滿的成就感；平時也會與其他農友互相交流種菜經驗，藉此認識許多新朋友，真的很有意義。