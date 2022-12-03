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新北文化獎今頒獎 侯友宜攙81歲水墨藝術家李義弘上台

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
今年高齡已81歲的李義弘老師(右二)上台領獎時，侯友宜特地下台攙扶。記者李定宇／攝影
今年高齡已81歲的李義弘老師(右二)上台領獎時，侯友宜特地下台攙扶。記者李定宇／攝影

2022新北文化獎今舉辦頒獎典禮，由市長侯友宜頒發獎項，文化獎由李義弘、孫翠鳳、洪耀輝、財團法人蘆洲李宅古蹟維護文教基金會獲獎，新北市長侯友宜表示，得獎者分別在不同藝術領域及地方深耕實踐，對新北市而言是重要的珍寶。

侯友宜說，新北市多元豐富的文化涵養，來自於不同領域藝術家及文化工作者，對藝術文化的保存形塑及實踐推廣，經由時間的積累，成為深刻的人文內涵。而新北市獨特的城市生命力，則來自於人，透過人之用心及創意，孕育出豐沛的生命量能。新北文化獎得獎者分別在不同藝術領域及地方深耕實踐，對新北市而言是重要的珍寶，不僅孕育新北市在地文化特色，對台灣藝文發展亦卓具影響。

本年度得獎者中，今年高齡已81歲的李義弘老師上台領獎時，侯友宜特地下台攙扶上台，展現對長者的敬愛。李義弘對當代水墨的主題及形式獨具深意與高度，不僅打開水墨筆畫多面向的層次，亦展現出對生命及自然的深刻情懷。

另名得獎者孫翠鳳老師，對台灣歌仔戲的藝術表現及傳承推廣極具貢獻，其對歌仔戲的熱忱，除了豐富歌仔戲表演美學，更在台灣各地埋下傳承的種子。洪耀輝長期致力於傳統木雕技藝之傳習，培育無數古蹟修護及文化保存人才。財團法人蘆洲李宅古蹟維護文教基金會，推行文化體驗活動，並以永續經營管理，兼顧有形及無形文化資產。

新北市文化局表示，「2022新北文化獎」得獎者，長期於視覺藝術、表演藝術及文化資產保存等領域耕耘，兼具文化保存及創新，豐富新北市多元的文化內涵。新北文化獎，除了向文化承續及創新有特殊貢獻藝文工作者致敬，也彰顯新北市與時俱進的文化韌性精神。

2022新北文化獎今舉辦頒獎典禮，由市長侯友宜頒發獎項。圖右至左：文化局長龔雅雯、孫翠鳳、李義弘、侯友宜、洪耀輝、蘆洲李宅古蹟維護文教基金會代表人。記者李定宇／攝影
2022新北文化獎今舉辦頒獎典禮，由市長侯友宜頒發獎項。圖右至左：文化局長龔雅雯、孫翠鳳、李義弘、侯友宜、洪耀輝、蘆洲李宅古蹟維護文教基金會代表人。記者李定宇／攝影

新北市長 侯友宜

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