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瑪喜樂基金會北上辦募款餐會 盼為身障者打造安穩就業場所

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
瑪喜樂基金會今晚在新北市新莊海大王時尚囍宴廣場舉辦募款餐會，圖左起瑪喜樂基金會董事長莊孝盛、國際獅子會300B1區第一副總監鄭興進、瑪喜樂基金會執行長林玉嫦。圖／瑪喜樂基金會提供
瑪喜樂基金會今晚在新北市新莊海大王時尚囍宴廣場舉辦募款餐會，圖左起瑪喜樂基金會董事長莊孝盛、國際獅子會300B1區第一副總監鄭興進、瑪喜樂基金會執行長林玉嫦。圖／瑪喜樂基金會提供

為許身障者一處安穩的就業場域，瑪喜樂基金會今晚在新北市新莊海大王時尚囍宴廣場舉辦募款餐會，希望能夠開拓資源，助弱勢夢想及早實現。基金會表示，今晚由國際獅子會300B1區第一副總監鄭興進全數認席包場，用行動體現愛無界限，並以豪邁熱心為年末初冬注入最暖祝福。

鄭興進表示，經營社福不比管理企業輕鬆，看到喜樂推動服務之餘，更積極奔走募款，不計辛勞為身障者權益而努力，實在令人敬佩動容，因此這幾年透過持續捐款，希望能夠用愛分擔這份甜蜜負荷。而為了加速新廠區的動工，不讓身障者的就業期待落空，所以今年採取餐會包場認席的方式，期盼將行動化為能量，推動公益順利前行。

瑪喜樂基金會執行長林玉嫦表示，起初瑪喜樂的名號對於北部十分陌生，但透過不變的初心，不輟的腳步，堅持5年舉辦餐會，逐漸打出名號，且被更多人看見與認同。感謝一路走來持續相挺的北部企業團體與鄉親，也感謝今年鄭興進的慷慨包場，讓喜樂身在異地不感孤單。

瑪喜樂基金會表示，本場餐會合辦、協辦及贊助單位包含鄭興進個人捐助50萬元、坤揚股份有限公司、金樹慈善基金會、王珮如各捐助20萬以及南山人壽MDRT全人團隊、南山人壽安和通訊處、新北市金虎爺會近30個單位齊力響應，景氣雖未明顯復甦，但公益卻是刻不容緩，彼此不分縣市，各盡心意，將小愛串成大希望，送給弱勢一份美好聖誕贈禮。

喜樂方舟園區將於明年開始動工，新建工程完工後將提供約150位身障就業、職業工作能力訓練等服務，幫助不同的弱勢者，獲得多元的支持服務與改變生命的契機。目前籌設經費缺口約7000萬元，捐款專線:04-8960271，郵政劃撥:瑪喜樂基金會，帳號：22834559，邀請社會大眾一起來支持。

瑪喜樂基金會今晚在新北市新莊海大王時尚囍宴廣場舉辦募款餐會，希望能夠開拓資源，助弱勢夢想及早實現。圖／瑪喜樂基金會提供
瑪喜樂基金會今晚在新北市新莊海大王時尚囍宴廣場舉辦募款餐會，希望能夠開拓資源，助弱勢夢想及早實現。圖／瑪喜樂基金會提供

身障者 捐款

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