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士林官邸20周年展登場 碧山露營場可看101跨年煙火

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
跨年即將到來，若不想在市府廣場前人擠人，不妨上網申請碧山露營場露宿一晚，觀看台北101煙火。圖／北市工務局提供
跨年即將到來，若不想在市府廣場前人擠人，不妨上網申請碧山露營場露宿一晚，觀看台北101煙火。圖／北市工務局提供

士林官邸菊展今年邁入第20年，北市工務局特別打造8個歡慶派對展區，利用4米高的蛋糕綠雕和造型菊，再讓蝴蝶、熊與海豚等動物造型的植栽陪伴，呈現派對氛圍。另外，跨年即將到來，大地處推薦「碧山露營場」遠離人潮，又能清楚觀賞台北101煙火，還能體驗與自然共生的魅力，和家人、朋友共度回憶滿滿的跨年露營。

為慶祝菊展20週年，北市公園處打造8個歡慶派對主題展區，首先是大門口的「菊耀20」展區，有4米高的蛋糕綠雕、栽培技術滿分的造型菊，還有參加派對的熊、蝴蝶、兔子、海豚和孔雀團爭相比美；「花園派對」利用菊花和當季花卉堆疊成可口的冰淇淋，搭配紀念香檳、拱門造景及大立菊派對餐桌，充滿節慶感和熱鬧風格。

另外，還有「舞動粉紅泡泡」的花仙子舞動裙襬，綻放花朵生命力；「星空派對」展區的地球綠雕與絢麗星球陳列，走進由香菫菜、流星花、六倍利及鵝河菊等藍色花卉布置的花之宇宙，踏入由銀葉菊布置的銀河長廊，體驗穿梭在銀河系間的旅行。最後有「菊展時光機」可以看見歷年菊展經典主題，感受菊展的精彩風華。

而跨年即將到來，若不想在市府廣場前人擠人，不妨上網申請碧山露營場露宿一晚，北市大地工程處表示，碧山露營場海拔約350公尺，位於大崙頭山與大崙尾山之間，全區以「人與自然共生」作為規劃理念，分為森林步道、露營區、森林營區、空中廊道等，保留既有生態棲息空間。

碧山露營場恰於內湖碧山至高點上，在S型空中廊道，可以欣賞一旁的白石湖吊橋，天氣好時能看到遠處的雪山系山巒起伏，或松山機場眺望飛機起落。夜間光害較少還能沐浴星空，跨年也可以遙望東南方的台北101煙火，和親朋好友一起規劃2023年。

北市工務局提醒，士林官邸菊展期間僅至12月11日，而碧山露營場目前免費提供52座營位給民眾使用，因跨年連續假期申請人數較多，採抽籤方式申請營位，申請時間至12月5日中午12點截止。 

台北市林官邸菊展20周年打造8個歡慶派對展區，入口處還有4米高的綠雕蛋糕迎賓。圖／北市工務局提供
台北市林官邸菊展20周年打造8個歡慶派對展區，入口處還有4米高的綠雕蛋糕迎賓。圖／北市工務局提供

露營區 派對 跨年

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