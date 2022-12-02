忠孝西路特定時段對機車族開放 「口譯哥」趙怡翔：草率、敷衍

台北市今天宣布，忠孝西路未來有條件開放機車通行，台北市議員當選人「口譯哥」趙怡翔今天說，他對這項決定感到不解和不滿，未來就任後會督促市府優先回答疑惑，也建議北市府在宏觀考量下，再度研議開放通行忠孝西路的相關作為，而不是以草率、敷衍的方式來回應各方的合理訴求。

台北車站前的忠孝西路禁行機車44年，北市交通局今舉辦記者會，宣布自12月14日起晚間23時到隔日6時開放外側車道讓機車行駛，其餘時段仍禁行機車。交通局表示，由於忠孝西路公車數量多，若開放白天機車行駛，恐會有安全疑慮，未來會看汽機車和公車數量是否減少、觀察駕駛行為，再決定是否開放白天讓機車行駛。

趙怡翔在臉書上表示，他數個月前就已經公開呼籲，台北市政府應該朝向開放機車通行忠孝西路，以避免將機車族逼進周邊小巷裡，反而造成周邊街道變得更不安全。而這也是交通平權的重要一步，北市府官員當時說，不確定過往為何禁止機車通行忠孝西路，之後也未再度進行交通環境評估。

趙怡翔說，北市府交通管制工程處今天發布的新聞稿中，宣稱維持白天的禁令是基於機車流量較高，怕影響公車通行，他認為這項決定缺乏更周全的思考，禁止機車通行忠孝西路不代表機車族會消失，只會迫使大家鑽進周邊街道與巷弄內。因此，不能單評估通行忠孝西路的安全性，應以更宏觀的區域評估。

趙怡翔說，多數機車族選擇以市民大道作為替代道路，但市民大道同樣為台北重要的轉運站，尖峰時刻公車流量也不小於忠孝西路。在此情況下，禁令的用意何在？若要以安全為考量限縮用路權，鼓勵市民搭乘公共運輸，相關的作為應該適用於所有用路權人，而不是單針對機車族。

趙怡翔說，他呼籲市府應該以交通標線改造忠孝西路，確保所有用路族能享有更安全、完整的用路環境。這包括減少跨越車道的需求與明訂大型車輛的專屬空間，並強化執法作為，尤其尖峰時刻在忠孝西路上違停的相關車輛，必須提升執法的量能，以紓解尖峰時刻的交通動線。