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汐止白馬橋欄杆斑駁鏽蝕 農曆年前維修完成

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止白馬山莊的白馬橋欄杆鏽蝕斑駁影響安全，新北市議員白珮茹要求保養維護，趕在農曆年前完成。圖／觀天下有線電視提供
汐止白馬山莊的白馬橋欄杆鏽蝕斑駁影響安全，新北市議員白珮茹要求保養維護，趕在農曆年前完成。圖／觀天下有線電視提供

汐止白馬山莊一出社區口跨越橋樑就到了台北市，只是門口的白馬橋卻因為年久失修出現損壞情況，欄杆鏽蝕斑駁影響安全，所以，昨(1)日新北市議員白珮茹會勘，要求保養維護，趕在農曆年前完成，新年有新氣象。

忠山里長吳國全說，白馬橋很漂亮，但是已經十幾年沒有整修，所以現在外觀看起來相當斑駁，雖然，橋有定期檢查是安全無虞的，但是外觀卻有待改善，跟美麗的社區很不搭，所以，也請議員白珮茹協助改善，讓白馬橋恢復以前的光采。

新北市議員白珮茹表示，白馬橋的橋樑已經產生了鏽蝕，所以，希望針對漆面的部分趕快進行更新，因為如果不趕快做保養的話，未來原本就已經鏽蝕的部分再擴大的話，會影響整個護欄的結構，希望在明年一開始就能夠儘早的維修重新上新色，看是不是能夠趕在過年前，讓大家新年有新氣象。

汐止

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