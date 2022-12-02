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汐止人怒舉「黑紙」 要求汐東捷運先開工

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹帶著上百位的汐止鄉親，高舉象徵汐止交通黑暗期的「黑紙」，大喊汐東先開工、汐止才會通。圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹帶著上百位的汐止鄉親，高舉象徵汐止交通黑暗期的「黑紙」，大喊汐東先開工、汐止才會通。圖／觀天下有線電視提供

針對延宕很久的捷運汐東線，新北市議員白珮茹帶著里長及上百位的汐止鄉親今(2)日一起到行政院，高舉象徵汐止交通黑暗期的「黑紙」，表達不滿，一行人也大喊汐東先開工、汐止才會通，呼籲院長蘇貞昌別拍拍屁股走人。

一大早新北市議員服務處集合，上百位的鄉親坐著遊覽車一起到行政院去要捷運，民眾不滿直呼汐止交通真的塞爆了，尤其下雨更是塞的動彈不動，而汐止捷運講了二十年，現在卻連影子都沒有，真的很不滿。

民眾高舉汐東先動工、汐止才會通的布條，也舉著汐止人要捷運、汐止不是盲腸的牌子，堅持要捷運的決心，而大陸白紙運動，行政院這裡則是上演「黑紙」運動，因為遲遲等不到回應汐止捷運的汐止市民模仿白紙革命，手持黑紙到行政院前抗議，象徵交通黑暗，呼籲中央民進黨「先聽聽人民聲音」不要再卡汐止人！汐止人要捷運！汐東先動工！

新北市議員白珮茹表示，行政院長蘇貞昌8月時來汐止為林佳龍輔選，宣布將大力支持並全力推動捷運汐止東湖線，然新北市5月時已將汐東線綜合規劃送交通部審核通過，並核轉行政院審議，只要中央一核定就可以招標及發包施工，我們很擔心這次選舉北北基大敗，蘇下台政府不認帳。

白珮茹說，汐止交通不能等，汐止人等捷運一等就是20年，別再拿基隆捷運進度打假球來「卡」、「騙」市民，汐東線計畫2022年5月送至交通部審議通過已逾半年，前期工程新社后橋、同興路已經蓋好7年，如果已規劃好的汐東不先動工示範，民進黨更沒有壓力去推動基捷。

白珮茹強調，汐止不是沒有人，今天來了上百位鄉親，接下來可能上千或是更多汐止人都會站出來，已經遞交陳情書，呼籲捷運汐東線先動工，讓汐止人不再為交通所苦。

汐止 基隆捷運

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